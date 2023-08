Das Wetter am Dienstag (15. August) bringt Hitze und erneut Unwetter-Gefahr mit sich. Es kann bis zu 33 Grad heiß werden. Starkregen, Hagel und Sturmböen sind erneut möglich in Berlin und Brandenburg.

Das Wetter am Dienstag wird vor allem durch Hitze geprägt. Bereits am Montag war deshalb eine amtliche Hitzewarnung veröffentlicht worden.

Dienstag erneut Starkregen, Sturmböen und Hagel voraus. „Zunächst ist es oftmals heiter und trocken", so der DWD. Ab dem Mittag werde ein Wechsel von Quellwolken und Sonnenschein erwartet. Zunächst soll es vor allem im Westen Brandenburgs stellenweise Schauer und geringe Gewitterneigung geben, so der DWD. Neben der starken Wärmebelastung sagt der Deutsche Wetterdienst für

Für den Nachmittag und Abend kündigen die Meteorologen generell Schauer und örtliche Gewitter an, „teils mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen“. Punktuell gebe es Unwettergefahr mit heftigem Starkregen, größerem Hagel und schweren Sturmböen.

Niederlausitz und Spreewald: Dort bleibt es laut DWD zunächst bis zum Abend meist trocken.

In der Nacht zum Mittwoch ist es demnach wolkig bis stark bewölkt. Es gibt gebietsweise Schauer und „örtlich mitunter kräftige Gewitter mit Unwetterpotential“, so der Wetterdienst. In der zweiten Nachthälfte soll das ungemütliche Wetter langsam nach Polen abziehen. Am längsten werde es im Bereich Oder-Neiße und im Süden anhalten. Die Temperaturen sinken in der Nacht zu Mittwoch auf 19 bis 15 Grad.