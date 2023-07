Rund 250.000 Euro werden benötigt, um einen privaten Sanitätsdienst für den Loveparade-Nachfolger „Rave the Planet“ an diesem Sonnabend in Berlin abzusichern. Zu der Techno-Parade mit rund 20 Wagen und rund 200 teilnehmende Künstlern werden in diesem Jahr rund 300.000 Besucher erwartet.

Absagen von mehreren ehrenamtlich tätigen Hilfsorganisationen wie den Maltesern, Johannitern und dem Deutschen Roten Kreuz hatte die gemeinnützige Rave The Planet GmbH am Mittwoch, wie berichtet, die polizeiliche Auflage erhalten, selbst einen privaten Sanitätsdienst zu beauftragen.

Die Kosten von rund 250.000 Euro übertreffen das vorhandene Budget der Veranstalter um Loveparade-Gründer Dr. Motte aber um mehr als das Doppelte. Für die gesamte Durchführung der Parade hatten die Organisatoren nach eigenen Angaben mit Kosten von 100.000 Euro geplant, nicht ganz die Hälfte davon wollten sie für die Absicherung des Sanitätsdienstes ausgeben.

Allerdings kamen bis zum frühen Donnerstagnachmittag gerade mal etwas mehr als 17.000 Euro zusammen. „All unsere Bemühungen, in kürzester Zeit einen angemessenen Ersatz zu finden, waren bisher vergeblich", hieß es am Donnerstag von den Veranstaltern. Über den Spendenaufruf können die Fans das Team um Dr. Motte nun zumindest finanziell unterstützen.

140 Sanitäter als Mindestanforderung für Rave the Planet in Berlin

Die Polizei hat in ihrem Auflagen-Bescheid einen personellen Mindeststandard von mindestens 140 Helfenden mit unterschiedlichen Sanitätsausbildungen benannt, um die Anforderungen einer Veranstaltung dieser Größenordnung zu erfüllen.

Im Vorjahr hatten die Johanniter gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariter-Bund sowie den Maltesern den Techno-Umzug ehrenamtlich betreut. Zur Erstauflage der „Rave the Planet"-Parade, die 2022 noch am Kurfürstendamm startete und an der Siegessäule endete, kamen nach Behörden-Schätzungen rund 200.000 Besucher.

Loveparade-Gründer Dr. Motte muss um die zweite Auflage der Techno-Demonstration „Rave the Planet“ am 8. Juli 2023 in Berlin bangen. Demonstriert und gefeiert werden soll unter anderem für Frieden und für den Erhalt der elektronischen Musik- und Clubkultur.

© Foto: Jörg Carstensen/dpa

Die Techno-Party, die eine Art Neuauflage der weltbekannten „Loveparade (1989 – 2010“) war, musste am Ende gegen 22 Uhr allerdings etwas vorzeitig aufgelöst werden, weil es an der Siegessäule zu voll wurde. Generell gab es viele Sanitäter-Einsätze, auch wegen der Einnahme von Rauschmitteln. Mehr als 100 Teilnehmer wurden mit Krankentransporten in Kliniken gebracht. Insgesamt sei die Parade aber „überwiegend störungsfrei“ abgelaufen, hieß es damals von der Polizei.

Auch zur Umzugsstrecke hatte es in diesem Jahr besondere Auflagen gegeben. So dürfen die Musik-Trucks sowie Techno-Jünger nicht mehr durch die Straßen der Innenstadt ziehen, sondern lediglich auf der vom Tiergarten umgebenen Straße des 17. Juni ihre Runde drehen.

So soll die Route der Rave the Planet Parade am 8. Juli 2023 in Berlin verlaufen. Start der Techno-Parade ist um 14 Uhr.

© Foto: Rave the Planet

Sollte die erwartete Zahl von 300.000 Teilnehmenden überschritten werden, seien Entlastungsflächen entlang der Route eingeplant, erklärte Ellen Dosch-Roeingh, PR-Frau der Rave The Planet GmbH und zugleich Ehefrau von Dr. Motte. Dort können die Musiktrucks dann verteilt und die Massenparty damit entzerrt werden. Eine große Bühne an der Siegessäule werde es dafür in diesem Jahr nicht geben.

Loveparade-Gründer Dr. Motte (bürgerlich: Matthias Roeingh) will die Eröffnungs-sowie die Abschlussrede halten und während der Parade die eigens neu kreierte Hymne mit dem Titel „Music Is The Answer“ (Musik ist die Antwort) spielen. Mit dem Song solle auch die Botschaft der Parade „Liebe, Frieden, Toleranz“ transportiert werden, so der 62-Kult-DJ. 19 Redner aus verschiedensten europäischen Städten sollen den politischen Charakter unterstreichen.

Das sind die Forderungen von „Rave the Planet“:

Anerkennung der elektronischen Musikkultur als zu schützendes Kulturgut – begünstigt durch unseren laufenden Antrag zur Anerkennung der Technokultur als Immaterielles Kulturerbe der Unesco

– begünstigt durch unseren laufenden Antrag zur Anerkennung der Technokultur als Immaterielles Kulturerbe der Unesco Gleichstellung der elektronischen Musikkultur mit allen anderen ... etablierten Kulturformen und -einrichtungen, sowie gleiche Ansprüche und Chancen auf staatliche Förderungen

der elektronischen Musikkultur und -einrichtungen, sowie gleiche Schutz von Clubs und anderen Veranstaltungsorten als Kulturstätten

und anderen Veranstaltungsorten als Kulturstätten Bedingungsloses Grundeinkommen für Künstler:innen und Kulturschaffende

für Künstler:innen und Kulturschaffende Einführung des gesetzlichen Feiertags „Tag der elektronischen Musikkultur“ jährlich am zweiten Samstag im Juli, dem traditionellen Tag der Berliner Loveparade

jährlich am zweiten Samstag im Juli, dem traditionellen Tag der Berliner Loveparade Generelle und bundesweite Abschaffung von allen Tanzverboten , im Besonderen auch an christlichen Feiertagen

, im Besonderen auch an christlichen Feiertagen Recht auf kulturelle und non-verbale Tanz- und Musikdemonstrationen , frei von Pflichtwortbeiträgen, damit Kundgebungen und Aufzüge, im Besonderen der elektronischen Musikkultur, grundsätzlich rechtssicher als Versammlungen im Sinne des Artikel 8 GG anerkannt werden

, frei von Pflichtwortbeiträgen, damit Kundgebungen und Aufzüge, im Besonderen der elektronischen Musikkultur, grundsätzlich rechtssicher als Versammlungen im Sinne des Artikel 8 GG anerkannt werden Frieden und Abrüstung zwischen allen Menschen, in Worten und Taten