Vor zwei Wochen hatte die Schwester des toten Mädchens ihrem Ärger in dieser Zeitung Luft gemacht. Das Amtsgericht Eberswalde habe erst dreieinhalb Jahre gebraucht, um den Strafprozess zu starten. Und nun pausiere die Verhandlung seit Mitte März wegen der Corona-Pandemie. „Wir bekommen auf unsere Fragen zur Fortsetzung des Prozesses nicht einmal eine Antwort. Das ist respektlos“, kritisierte Aylin Ermis. „Ein Kind ist zu Tode gekommen. Es sollte allen Beteiligten wichtig sein, die Umstände endlich aufzuklären.“

Die sieben Jahre alte Elif aus Berlin-Neukölln ist am 6. Juni 2016 während einer Klassenfahrt beim Baden im Werbellinsee ertrunken. Vier Pädagoginnen der Schule stehen wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen unter Anklage. Das Unglück war laut Staatsanwaltschaft „vorhersehbar und vermeidbar“.

Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann hat sich nun die Kritik der Schwester des Opfers an der monatelangen Prozesspause zu Herzen genommen und reagiert. Die MOZ-Berichterstattung sei für ihr Haus Anlass gewesen, sich zu kümmern , sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag im Rechtsausschuss des Landtags. Man habe Kontakt zum Amtsgericht und zum Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen aufgenommen. „Ich kann vermelden, dass zum 1. Oktober in einem Nebengebäude ein Dachgeschoss so umgebaut sein wird, dass auch am Amtsgericht Eberswalde wieder größere Sitzungen stattfinden können“, erklärte die Ministerin.