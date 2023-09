Eine knappe Stunde lang hat der Bildungsausschuss im Landtag Brandenburg am Donnerstag (8. September) Bilanz zum Start des neuen Schuljahres gezogen. Mit überraschenden Ergebnissen und Zweifeln daran, ob die Kernaussage des Bildungsministers zutrifft. „Der Unterricht ist an allen 744 Schulen in �...