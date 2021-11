Die vierte Corona-Welle kommt mit voller Wucht. In Brandenburg sind vor allem die südlichen Landkreise betroffen, dort sind die Inzidenzen über 1.000 gestiegen. Ein Teil-Lockdown für Ungeimpfte wurde bereits verhängt – ob das ausreicht, ist fraglich.

Dabei stehen bald die Feiertage vor der Tür. Den ersten Paukenschlag gegen die Adventsstimmung hat es schon gegeben: Alle Weihnachtsmärkte wurden in Brandenburg kurzfristig abgesagt. Wie wird es in den kommenden Wochen weitergehen?

Was könnten die Corona-Regeln an Silvester 2021 sein?

sein? Wird es ein Böllerverbot geben?

geben? Wie waren die Regeln nochmal im Jahr 2020?

Silvester in Brandenburg: Kommt der Lockdown?

Die letzte Verordnung, die das Brandenburger Kabinett verabschiedet hat, enthält bereits sehr einschränkende Maßnahmen. Vor allem für Ungeimpfte ist vieles nicht mehr zugänglich. Doch angesichts der immer weiter steigenden Zahlen im Spreewald und der Lausitz stellen sich viele die Frage, ob ein kompletter Shutdown wirklich noch zu verhindern ist.

Infektionsschutzgesetzes und dem Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite am 25. November können die Länder einen solchen Lockdown nicht mehr verhängen. Das Land Sachsen, dass die Corona-Pandemie mit großer Wucht trifft, Doch ist es 2021 nicht so einfach wie im Jahr 2020, einen Lockdown zu verhängen. Denn mit der Änderung desund dem Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite am 25. November können die Länder einen solchen Lockdown nicht mehr verhängen. Das Land Sachsen, dass die Corona-Pandemie mit großer Wucht trifft, sucht aktuell nach Wegen, einen Lockdown auszurufen . Sollte das gelingen, wäre es auch für andere Bundesländer nicht mehr auszuschließen.

Ob der Lockdown also über Weihnachten und Silvester kommt, lässt sich noch nicht sagen. Dass es Einschränkungen – vor allem für Ungeimpfte – geben wird, gilt aber als sicher. Laut aktueller Verordnung gibt es bereits Obergrenzen für Ansammlungen von Menschen und eine Ausgangssperre für Ungeimpfte in sogenannten Hotspot-Regionen. Bleiben diese Regeln so bestehen, wird es Ungeimpften zumindest schwer fallen, in gewohntem Maße Silvester zu feiern. Die Verordnung gilt momentan bis zum 15. Dezember. Die Details gibt es hier:

Feuerwerksverbot in Brandenburg zu Silvester?

Um Ansammlungen von Menschen möglichst zu vermeiden wurde zum Jahreswechsel 2020/21 ein deutschlandweites Feuerwerksverbot verhängt. Angesichts der Corona-Lage ist es nicht weit hergeholt zu fragen, ob das dieses Jahr wieder kommen könnte. Tatsächlich haben mehrere Städte und Kommunen bereits angekündigt, dass es ein Verbot geben soll. So zum Beispiel in Hamburg und in Teilen von Berlin. In Berlin geht es dabei aber noch eher um Sicherheitsbedenken, als um Corona. Für Brandenburg ist ein Böllerverbot bisher noch nicht ins Spiel gekommen.

Silvester 2020: Wie waren damals die Corona-Regeln?

Im Dezember 2020 befand sich Brandenburg mitten in einem harten Lockdown. Diese Regeln galten zum Jahreswechsel: