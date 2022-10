Nach zwei Jahren strikter Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie soll in diesem Jahr wieder eine Silvesterfeier nahe dem Brandenburger Tor in Berlin mit zahlreichen Besuchern stattfinden.

Am Abend des 31. Dezember ist unter dem Motto „Celebrate at the Gate“ ein Konzert mit vielen Musikern geplant. Die Veranstalter sprechen auf ihrer Internetseite von „Deutschlands spektakulärster Silvesterfeierlichkeit“ am „ikonischsten Ort Berlins “. Details zu Musikern, zum Ablauf und zu möglichen Beschränkungen wegen der andauernden Corona-Pandemie , der Energiekrise und dem Krieg in der Ukraine wurden bislang noch nicht bekanntgegeben, sollen aber in nächster Zeit folgen, hieß es.