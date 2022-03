„Es gibt eine Welle der Hilfsbereitschaft. Wir sind begeistert, dass auch die Leserinnen und Leser sich so stark für Menschen in Not einsetzen. Dafür bedanken wir uns sehr“, erklärt Thomas Gleißner, Pressesprecher der Caritas. Vor drei Wochen hat moz.de gemeinsam mit der Caritas Berlin-Brandenburg die Spendenaktion „Brandenburg hilft Flüchtlingen aus der Ukraine“ ins Leben gerufen. Bis zum Freitag waren auf dem Spendenkonto 200.149 Euro eingegangen. Das teilte Regine Eichner, die Koordinatorin von der Caritas mit.

Hilfe für ukrainische Waisenkinder

Ein Teil des Geldes kommt ukrainischen Waisenkindern zugute, die in Alt Buchhorst bei Grünheide untergebracht wurden. Es handelt sich um Kinder aus ukrainischen Pflegefamilien und Kinderheimen, die dort Schutz und Betreuung finden. Innerhalb weniger Tage wurde die Kinder- und Jugendbildungsstätte Christian-Schreiber-Haus für 110 Kinder und Jugendliche aus dem Kriegsgebiet vorbereitet. Die neue Notunterkunft wird pädagogisch und organisatorisch vom Caritasverband unterstützt. Das geschieht in enger Abstimmung mit dem Land Brandenburg und dem Landkreis Oder-Spree.

„Alle versuchen, den Aufenthalt der Kinder so angenehm wie möglich zu machen“, erklärt Thomas Gleißner. Die Betreuer überlegen sich Freizeitangebote, die auch ohne Sprache funktionieren. Inzwischen hätten sich auch viele Ehrenamtliche gemeldet, die ukrainisch sprechen.

Hausschuhe für Kinder, Schuhe, Socken, Kleidung, Sim-Karten

Mit Hilfe der Spendengelder wurden schon Hausschuhe für Kinder, Schuhe, Socken, Kleidung, Sim-Karten und weitere nützliche Dinge für die Ankunft besorgt und ehrenamtlich dort hin transportiert. „Die Brandenburger haben ein großes Herz und helfen wo sie können“, sagt Gleißner.

In Fürstenwalde und verschiedenen anderen Orten in Berlin und Brandenburg wurden Hilfsgüter gesammelt und an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht. Die Caritas-Kliniken konnten mit viel Unterstützung auch von Firmen einen weiteren medizinischen Hilfstransport für das Partnerkrankenhaus in die Ukraine organisieren, berichtet Caritasdirektorin Ulrike Kostka.

Großer Bedarf an Beratung

Der Beratungs- und Begleitungsbedarf nehme an vielen Orten enorm zu. Die Geflüchteten müssen Anträge stellen, registriert werden und erhalten dann Sozialleistung und eine Versicherungskarte. Diese Prozesse dauern oft faktisch länger, was dazu führt, dass Geflüchtete mittellos sind und auf unmittelbare Hilfe angewiesen sind. Dies treffe auch gerade auf Geflüchtete zu, die in Pensionen oder auch teilweise privat untergebracht sind, berichtet Ulrike Kostka.

Bisher wurden bereits mindestens 15.000 Flüchtlinge untergebracht

Brandenburg nehme bei der Aufnahme und der Verteilung von Kriegsflüchtlingen aufgrund seiner Grenzlage zu Polen eine besondere Verantwortung wahr, hatte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) in dieser Woche erklärt. Bisher seien landesweit bereits mindestens 15.000 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht worden. Noch viel größer sei die Anzahl derjenigen, die in Brandenburg kurzfristig versorgt und dann in andere Bundesländer weitergeleitet worden seien. „In Frankfurt und Cottbus leisten Hunderte ehrenamtliche und hauptamtliche Helfer seit Wochen einen großartigen Dienst“, so Stübgen.

