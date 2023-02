Die Kommission zur Überprüfung der Abgeordneten des Landtages auf Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit der DDR hat in dieser Woche ihren Bericht an Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) übergeben. Er wurde den Fraktionen übermittelt, die sich damit beschäftigen können. Ob, wie in der ve...