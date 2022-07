Wer zum Tanken ins Nachbarland Polen fährt, der sollte am besten nicht gleich an der ersten Tankstelle stoppen, sondern in den Grenzorten erstmal eine kleine Runde drehen, um die Preise an verschiedenen Stationen zu vergleichen. Diese Regel, die bisher eher in Deutschland galt, sollte man derzeit auch jenseits von Oder und Neiße immer mehr beachten.

An diesem Freitag (22.7.) etwa differierten die Preise für einen Liter Super-Benzin in den Grenzorten Słubice und Gubin umgerechnet zwischen 1,53 und 1,60 Euro. Damit kostete der Sprit an den teuersten polnischen Tankstellen fast so viel wie an den günstigsten in den deutschen Nachbarstädten Frankfurt (Oder) und Guben (1,68 beziehungsweise 1,69).

Bei Super-Benzin schrumpft der Vorteil

Allerdings gibt es auch in Deutschland erhebliche Differenzen. Super-Benzin war am Mittag an einigen Berliner Stationen bereits für 1,61 Euro erhältlich (zum Beispiel in der Residenzstraße im Stadtteil Reinickendorf). Da lohnte sich die Fahrt nach Polen überhaupt nicht mehr.

Die Hauptursache für die erheblichen Unterschiede an den einzelnen Stationen dürfte wohl der Zick-Zack-Kurs sein, den der Rohölpreis auf dem Weltmarkt in den vergangenen Wochen hingelegt hat. Er reichte vom Höchstwert 112,60 Dollar für ein Barrel Öl (ein Barrel sind 159 Liter) am 5. Juli bis zu 98,50 Dollar am 13. Juli. In den Tagen danach gab es freilich schon wieder einen Anstieg. Von den unterschiedlichen Spritanbietern wird diese Entwicklung sehr ungleich nachvollzogen.