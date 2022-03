Die Bildschirme laufen, die Bänder bei der Sicherheitskontrolle ebenso. Terminal T2 am Flughafen BER in Schönefeld ist startklar. Am Donnerstag (24. März) sollen hier erstmals Passagiere von Ryanair einchecken. Der erste Flug geht um 14 Uhr nach London-Stansted. 13 weitere werden am ersten Tag f...