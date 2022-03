Selten waren im Landtag so getragene, so nachdenkliche Wort zu hören, wie am Mittwoch in der Aktuellen Stunde zum Thema Krieg in der Ukraine und die brandenburgische Verantwortung für die Flüchtlinge. Ungewöhnlich war schon der Start mit Musikstücken des Vokalensembles „Arpadio“ unter ander...