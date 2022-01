Am Wochenende dürfen einige Menschen in Brandenburg wieder zur Wahlurne: Im Landkreis Potsdam-Mittelmark (PM) wird ein neuer Landrat gewählt. Der Termin für die Wahl ist Sonntag, 06.02.2022. Sollte es keinen eindeutigen Sieger am Sonntag geben, geht es in die Stichwahl. Diese findet dann am 20.02.2022 statt.

Wer steht in Potsdam-Mittelmark zur Wahl?

Wer ist der aktuelle Landrat ?

? Was macht ein Landrat eigentlich?

Welche Parteien sind im Kreistag PM vertreten?

Landratswahl Potsdam-Mittelmark: Das sind die Kandidaten

Die Wahl in PM ist 2022 spannend, da der aktuelle Landrat, Wolfgang Blasig (SPD), in den Ruhestand geht und auf eigenen Wunsch nicht wieder antreten wird. Der 68-Jährige hatte vor wenigen Jahren eine schwere Krankheit überstanden, weshalb er nun aber die „Notbremse“ ziehe und seine Ämter niederlegt.

Für den Kreis bricht nun also eine neue Zeit an, Blasig war nämlich seit 2009 der Landrat des Kreises. Um seinen Posten bewerben sich sieben Kandidaten. Diese sind:

Christian Große (CDU)

Marko Köhler (SPD)

Georg Hartmann (Grüne/B 90)

Hans Peter Goetz (FDP)

Meiko Rachimow (Piraten)

Jens Hinze (parteilos)

Stefan Schwabel (parteilos)

257 Wahllokale im Kreis. Jede wahlberechtigte Person kann außerdem auch per Briefwahl wählen. Die Unterlagen können bei der Kommunalverwaltung des jeweiligen Wohnortes beantragt werden. Ein Muster des Stimmzettels kann hier angesehen werden.

Landkreis PM: Diese Parteien sind im Kreistag vertreten

Zwar wird am 06.02.22 lediglich der Landrat gewählt, doch lohnt es sich bei der Gelegenheit darüber zu informieren, wer im Kreis noch die Geschicke der Bürgerinnen und Bürger leitet. Der Kreistag ist das höchste Entscheidungsorgan in einem Landkreis. In Brandenburg werden die Kreistage alle fünf Jahre, zuletzt 2019, gewählt. In Potsdam-Mittelmark sind folgende Parteien vertreten:

CDU (24 Mitglieder)

SPD (22 Mitglieder)

Die Grünen / Bündnis 90 (15 Mitglieder)

Die Linke (14 Mitglieder)

BVB Freie Wähler (12 Mitglieder)

FDP/BiK-BiT/IGH (11 Mitglieder)

AfD (10 Mitglieder)

Landratswahl in Brandenburg: Was macht ein Landrat?

Der Landrat ist in Brandenburg der höchste Beamte in einem Landkreis. Er führt die Beschlüsse des Kreistags aus und vertritt den Landkreis nach außen. Ein Landrat ist Chef einer riesigen Verwaltungsbehörde, ihm sind hunderte Mitarbeiter unterstellt. Landräte sind wegen der Corona-Pandemie häufiger in den Fokus gerückt, als in vorangegangen Jahren, da sie die Verordnungen der Länder für ihre Landkreise umsetzen mussten. Zudem mussten sie die Situation in den Krankenhäusern und Pflegeheimen im Kreis im Blick behalten und mit der Landesregierung diesbezüglich im Austausch sein. Generell ist es die Aufgabe eines Landrats, mit der Landesregierung in Kontakt zu sein um auf mögliche Probleme aufmerksam machen zu können.