Kräftiges Tief bringt den Sturm am Samstag

Björn Goldhausen, Pressesprecher und Meteorologe von „WetterOnline“, erklärt: „Ursache des ruppigen Wetters ist ein kräftiges Tief, das von der Nordsee nach Skandinavien zieht. Seine Wetterfronten bringen schon am Samstag reichlich Regen und Sturmböen.“

Der Freitag beginnt laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst mit vielen Wolken, südlich von Berlin auch noch mit Regen. Im Laufe des Tages klart der Himmel zunehmend auf, im Norden Brandenburgs gibt es am meisten Sonne. Am Vormittag werden einige Wind- und Sturmböen erwartet, im Süden der Region halten diese bis zum Nachmittag an. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und sieben Grad.

Vor allem der 29. Januar wird stürmisch

Wie „wetteronline“ darüber hinaus berichtet, wird auch der Sonntag bundesweit etwas ruhiger: Regenschauer und Wind lassen nach und machen Platz für ein paar Sonnenstrahlen.

Der Schein trügt aber: In der kommenden Woche soll es mit hoher Wahrscheinlichkeit stürmisch weitergehen.