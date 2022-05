In mehreren Verhandlungsrunden einigte sich die Kenia-Koalition in dieser Woche auf eine einheitliche Strategie beim Ausbau Erneuerbarer Energien. Zunächst versuchten SPD und Grüne am Mindestabstand zwischen Wohnbebauungen und Windrädern von 1000 Metern zu rütteln – eine Kernforderung der CDU....