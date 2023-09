2017 ging eine Serie an den Start, die weltweit für Furore setzte: „Babylon Berlin“, nach Motiven des Krimiautors Volker Kutscher von den Regisseuren Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handloegten in Szene gesetzt, produziert von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto, Sky und Beta Film, für ein sagenhaftes Start-Budet von 40 Millionen Euro.

Drei Staffeln hat die Saga um den Kriminalkommissar Gereon Rath und die kesse Charlotte Ritter bislang gesehen. Nun kommt ab 1. Oktober die vierte Staffel ins Free-TV. Zeit für einen Rück- und Überblick.

Wann sind die neuen Folgen der Serie zu sehen?

Ab 29. September steht Staffel 4 mit ihren 12 Folgen in der ARD-Mediathek , am 1. Oktober laufen die ersten vier Folgen im Ersten zur Prime Time um 20.15 Uhr. Vier weitere Folgen strahlt die ARD am Montag, 2. Oktober, um 20:15 Uhr aus. Jeweils zwei Folgen sind am 3. und 4. Oktober gegen 22 Uhr zu sehen.

Trailer zu Staffel 4 auf YouTube:

Was ist in Staffel 1-3 passiert?

In Staffel 1 kommt Gereon Rath (Volker Bruch) als junger Mann von Köln nach Berlin, um dort im Rahmen eines Erpressungsfalls zu ermitteln. Im Polizeipräsidium, der „roten Burg“, lernt er die Stenoypistin Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) kennen, die nachts auch im Club Moka Efti arbeitet. Gemeinsam ermitteln sie im Kriminellenmilieu.

Im Zentrum von Staffel 2 steht Charlottes Freundin Greta (Leonie Benesch), die im Haus des Leiters der Preußischen Geheimpolizei, August Benda (Matthias Brandt), arbeitet. Dieser ermittelt gegen Angehörige der „Schwarzen Reichswehr“ und kommt bei einem Attentat ums Leben, in das Greta involviert war. In Staffel 3 wird sie dafür verurteilt und hingerichtet. Auch Gereon Raths ehemaliger Chef Bruno Wolter (Peter Kurth) ist involviert und stirbt am Ende der Staffel.

Staffel 3 führt ins Filmmilieu und in die Filmstudios in Babelsberg. Die Hauptdarstellerin Betty Winter (Natalia Mateo) wird von einem herabstürzenden Scheinwerfer getötet, auch zwei weitere Darstellerinnen sterben und Esther Kasabian, die exzentrische Ehefrau des Produzenten, gespielt von Meret Becker, springt ein. Die Staffel endet im Börsenkrach von 1929

Die Staffeln 1 bis 3 sind seit August 2023 wieder komplett in der ARD-Mediathek zu sehen.

Babylon Berlin: Was passiert in Staffel 4?

Die vierte Staffel "Babylon Berlin" beruht auf Volker Kutschers Roman "Goldstein". Die Handlung beginnt in der Silvesternacht 1930/31. Die Schlägertrupps der SA unter ihrem Anführer Walther Stennes demonstrieren ihren Willen zur Macht immer brutaler und haben sogar der SS den Kampf angesagt, und im Kaufhaus Tietz findet ein verhängnisvoller Einbruch statt.

Der Amerikaner Abraham Goldstein ist zurückgekehrt, um in Berlin ein gestohlenes Juwel seines Vaters zu finden. Die Suche führt ihn von seiner jüdischen Verwandtschaft im Scheunenviertel bis in die Gemächer der Familie Nyssen. Eher nebenbei entfacht Goldstein einen Bandenkrieg. Während die Unterwelt um Walter Weintraub in einen knallharten Krieg um die Vorherrschaft der Stadt zieht, entscheidet sich die Zukunft der Weimarer Republik auf den Straßen, in den Parteizentralen und auch in den Redaktionen der faschistischen Presse.

Drehort Kino Delphi in Weißensee: Gereon Rath (Volker Bruch) spricht mit Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) beim Tanzmarathon im Moka Efti.

© Foto: Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/SKY/ARD Degeto

Gereon Rath steht dabei zwischen allen Fronten. Seine Mission zur Befreiung des Journalisten Katelbach an der Seite der couragierten Frau Behnke zieht immer weitere Kreise. Er gerät in Lebensgefahr, verliert das Vertrauen seiner wichtigsten Verbündeten Charlotte Ritter. Die kommt derweil an der Seite ihrer Schwester Toni den Machenschaften der „Weißen Hand“, einer geheimen Selbstjustiz-Organisation, auf die Spur.

Babylon Berlin Staffel 4: Die Besetzung

In der vierten Staffel sind natürlich wieder Volker Bruch und Liv Lisa Fries in den Rollen Gereon Rath und Charlotte Ritter zu sehen. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit zahlreichen bekannten Gesichtern. Es sind aber auch einige neue Schauspieler dabei. Wer im Cast ist, seht ihr in der Besetzungsliste.

Darsteller – Rolle

Volker Bruch – Kommissar Gereon Rath

Liv Lisa Fries – Kriminalassistentin Charlotte Ritter

Benno Fürmann – Oberst Gottfried Wendt

Lars Eidinger – Konzernerbe Alfred Nyssen

Hannah Herzsprung – Helga Rath

Christian Friedel – Polizeifotograf Reinhold Gräf

Karl Markovics – Journalist Samuel Katelbach

Jördis Triebel – Armenärztin Dr. Völcker

Ronald Zehrfeld – Gangster Walter Weintraub

Meret Becker – Esther Kasabian

Hanno Koffler – Oberleutnant Walther Stennes

Martin Wuttke – Chefredakteur Heymann

Trystan Pütter – Anwalt Hans Litten

Saskia Rosendahl – Anwaltsgehilfin Malu Seegers

Mark Ivanir – Abraham Goldstein

Moisej Bazijan – Jakob Grün

Neuer Sound: Emil Engels (Max Raabe) und das Palastorchester in Staffel 4 der Serie «Babylon Berlin». Mit der neuen Staffel kehrt zwar noch immer etwas Glitzerstimmung zurück. Aber die Atmosphäre ist deutlich düsterer. Die Geschichte beginnt diesmal am Silvestertag 1930.

© Foto: Frederic Batier/X Filme/ARD/SKY/dpa

Severija das Lied Hamburger Band Meute spielen den Song „Ein Tag wie Gold“ von Max Raabe - gemeinsam mit der Schauspielerin und Sängerin Meret Becker: Auch musikalisch hat die neue Staffel Neues zu bieten. Währenddas Lied „Zu Asche, zu Staub“ als Titelsong der beiden ersten Staffeln beigesteuert hatte, ist nun ein neuer Sound zu hören: Diespielen den Song „Ein Tag wie Gold“ von- gemeinsam mit der Schauspielerin und Sängerin

Wo wurde in Berlin und Brandenburg gedreht?

Stummfilmkino Delphi in Weißensee, das als Ort für das „Moka Efte“ herhalten muss, in dem diesmal ein Damentanzmarathon stattfindet, oder in den Ratskeller im Rathaus Schöneberg, der das Gasthaus Aschinger am Alexanderplatz doubelt. Die meisten Außenszenen sind ohnehin in der „Neuen Berliner Straße“ auf dem Studiogelände in Babelsberg gedreht. Für das Studio, das zuletzt in Turbulenzen geriet und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken musste, war die Serie ein Hauptauftrag. Auch nach Brandenburg, zur Heilandskirche in Sacrow oder nach Storkower See, führten die Dreharbeiten schon. Das prächtige Haus der Familie Nyssen ist allerdings die Drachenburg bei Bonn. Die Drehorte zu „Babylon Berlin“ sind Legende, über 300 Locations sollen es sein, inzwischen gibt es geführte Touren, die zum Beispiel zumin Weißensee, das als Ort für das „Moka Efte“ herhalten muss, in dem diesmal ein Damentanzmarathon stattfindet, oder in den Ratskeller im, der das Gasthaus Aschinger am Alexanderplatz doubelt. Die meisten Außenszenen sind ohnehin in der „auf demgedreht. Für das Studio, das zuletzt in Turbulenzen geriet und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken musste, war die Serie ein Hauptauftrag. Auch nach Brandenburg, zuroder nach Schloss Hubertushöhe an denführten die Dreharbeiten schon. Das prächtige Haus der Familie Nyssen ist allerdings diebei Bonn.

Doch welche Drehorte sind in Staffel 4 neu dabei? Zum Beispiel der Südwestkirchhof in Stahnsdorf, wo Esther Kasabian das Grab ihres Mannes besucht. Hier wird Ernst Gennat ein Denkmal gesetzt, dem bereits zu Lebzeiten legendären Gründer der Berliner Mordkommission am Alexanderplatz.