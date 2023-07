Feiern für den guten Zweck und ein äußerst feiner Newcomer-Radar – dafür steht das Festival Jenseits von Millionen. Seit 2008 lädt das Open Air an die pittoreske Kulisse der Burg Friedland für zwei Tage voller Musik und Tanz.

Auch für seine 15. Ausgabe am 4. und 5. August 2023 hat der Verein hinter dem Festival wieder seine Kräfte mobilisiert und ein vielfältiges Kultur-Programm auf die Beine gestellt. Wer sieht das diesjährige Line-Up aus? Welcher Spendenzweck wird unterstützt? Und was gibt es sonst rund um Jenseits von Millionen 2023 zu wissen? Wir haben die wichtigsten Infos im Überblick:

Das Wichtigste im Überblick

● Das Jenseits von Millionen findet am 4. und 5. August 2023 statt

● Veranstaltungsort ist die Burg Friedland in der Niederlausitz

● Auf der Bühne stehen u.a. Tropikel Ltd., Shybits, Meagre Martin und Lucie & The Sluts

Gibt es noch Tickets für Jenseits von Millionen 2023?

Ja, gibt es! Bis auf das EarlyBird-Ticket sind noch alle Varianten vorhanden. Dazu zählen Tagestickets für Freitag (ab 40 Euro) und Samstag (ab 50 Euro) sowie das Kombiticket (ab 69 Euro) für beide Festivaltage. Wer in der Gruppe anreist, kann ein Freundeskreis-Ticket (ab 300 Euro) für 5 Personen nutzen. Alle Tickets beinhalten Camping, Servicegebühren und eine Direktspende. Vorab erhältlich sind die Tickets im Bis auf das EarlyBird-Ticket sind noch alle Varianten vorhanden. Dazu zählen Tagestickets fürundsowie dasfür beide Festivaltage. Wer in der Gruppe anreist, kann einnutzen. Alle Tickets beinhalten Camping, Servicegebühren und eine Direktspende. Vorab erhältlich sind die Tickets im festivaleigenen Ticketshop

Neu ist, dass es kein separates Förderticket mehr gibt. Stattdessen besteht nun bei jeder Ticketart die Möglichkeit, das Festival mit einer Spende zu unterstützen.

Für Kurzentschlossene gibt es ergänzend zum Vorverkauf eine Abendkasse vor Ort.

YouTube-Video: Jenseits von Millionen 2018 (Aftermovie)

Welche Acts treten bei Jenseits von Millionen 2023 auf?

Shybits. Das Berliner Dreigespann mischt Post-Punk mit 1990er Movie Soundtracks, dazu gibt es Gesangsharmonien à la John, Paul, George und Ringo. Ebenfalls aus Berlin kommt Meagre Martin und damit ein Indie-Projekt, das auf Lo-Fi und New-Americana-Klänge setzt. Synthie-Sounds über einfühlsame Texte gibt es von Tropikel Ltd., energiegeladenen Post Punk wiederum bringen Panic Shack aus Wales nach Friedland. Endgültig auf Abriss stehen die Zeichen, wenn die Berliner Punkband Lucie & The Sluts die Bühne vor der Burg betreten. Außerdem dabei sind Rolf Blumig, Temmis, Nalan, Voodoo Beach, Easy Easy, Farce u.v.m. Das kleine Festival zwischen Berlin, Cottbus und Frankfurt (Oder) ist dafür bekannt, aufsteigende Bands und Acts kurz vor dem endgültigen Durchbruch zu gewinnen. Diesmal mit auf dem Line-Up:. Das Berliner Dreigespann mischt Post-Punk mit 1990er Movie Soundtracks, dazu gibt es Gesangsharmonien à la John, Paul, George und Ringo. Ebenfalls aus Berlin kommtund damit ein Indie-Projekt, das auf Lo-Fi und New-Americana-Klänge setzt. Synthie-Sounds über einfühlsame Texte gibt es von, energiegeladenen Post Punk wiederum bringenaus Wales nach Friedland. Endgültig auf Abriss stehen die Zeichen, wenn die Berliner Punkbanddie Bühne vor der Burg betreten. Außerdem dabei sind Rolf Blumig, Temmis, Nalan, Voodoo Beach, Easy Easy, Farce u.v.m.

Auch in diesem Jahr wird es neben der Musik wieder eine Lese-Bühne geben. Anders als in den Jahren zuvor, befindet sich diese nun in der Kirche in Friedland. Dort werden Andi Löcher und Jara Nasser einen Einblick in das Glitter Magazin geben, der ersten queeren Literaturzeitschrift im deutschsprachigen Raum.

Welchen Spendenzweck hat Jenseits von Millionen 2023?

Neben Kultur steht bei Jenseits von Millionen stets die Unterstützung sozialer Projekte im Fokus. Dieses Jahr gehen die Spenden an Blu:Boks Brandenburg, einem kulturellen Bildungsort für Kinder und Jugendliche im Landkreis Oder-Spree.

Wie komme ich am besten zur Burg Friedland?

Per Zug

Wer mit dem Zug anreist, fährt am besten den Bahnhof Beeskow an. Erreichbar ist dieser mit der RB36, die stündlich von Frankfurt (Oder) bzw. Königs Wusterhausen fährt. Achtung: Auf dem Abschnitt Frankfurt (Oder) – Müllrose ist der Zugverkehr aktuell gesperrt. Grund sind Baumaßnahmen der Deutschen Bahn. Es ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Vom Bahnhof Beeskow fährt ein Shuttlebus direkt bis zur Burg Friedland / Zeltplatz. Abfahrtszeiten: Freitag von 13 bis 22 Uhr und Samstag von 13 bis 20 Uhr. Am Sonntag fährt der Shuttlebus von 10 bis 16 Uhr wieder zurück zum Bahnhof Beeskow. Die Mitfahrt ist gratis.

Per Auto

Von Süden Anfahrt über A13 bis Ausfahrt Duben, im Anschluss B87 über Lübben hinaus folgen. In Birkenhainchen rechts auf B320 nach Lieberose und dort auf B168 Richtung Beeskow wechseln. Die Burg Friedland befindet sich hinter dem Marktplatz auf der rechten Seite.

Von Norden kommend über A12 bis Ausfahrt Fürstenwalde-Ost, im Anschluss B168 Richtung Beeskow. Dem Straßenverlauf folgen bis Friedland.

Der alte Sportplatz Friedlands dient als Zelt- und Parkplatz. Für Wohnwägen gibt es extra Stellplätze (ohne Stromanschluss).

Karte: Burg Friedland, Pestalozzistraße 3, 15848 Friedland

Was darf ich zu Jenseits von Millionen 2023 mitbringen?

Getränke und Essen dürfen nicht mit auf das Festivalgelände. Ausnahme: eine ungeöffnete 0,5l PET-Flasche Softgetränk und kleine Snacks.

Die Organisatoren weisen darauf, dass kein Leitungswasser angeboten wird, da keine Garantie für die Qualität des Leitungswassers gegeben werden kann (gilt für Bierwagen und Freilufthahn auf Burggelände). Trinkwasser wird entsprechend günstig verkauft.

Was gilt es sonst zu beachten?

Kinder und Jugendliche bis zu 16 Jahren haben nur in Begleitung der Eltern Zutritt. Auch Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren können nur in Begleitung der Eltern oder einer erziehungsbeauftragten Person zum Festival. Letztere brauchen einen schriftlichen Nachweis ihrer Beauftragung und eine Kopie des Ausweises der erziehungs- oder sorgeberechtigter Personen. Auch mit einer Teilnahmeerlaubnis der Erziehungsberechtigten dürfen 16- bis 18-Jährige auf das Festival, müssen das Gelände vor 24 Uhr allerdings verlassen.

Für Babys, Kleinkinder und Kinder gilt: Besuch nur mit fachgerechtem Gehörschutz. Eltern haben für diesen selbst zu sorgen.

Nicht erlaubt sind Hunde oder andere (Haus-) Tiere.