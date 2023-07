Konzerte in Berlin und Brandenburg gibt es viele – doch welche lohnen sich? MOZ.de gibt jeden Monat Tipps für Livemusik und Infos zu Tickets und Terminen.

Diese Shows sollte man im August 2023 besser nicht verpassen:

Kraftklub (4. + 5. August, Wuhlheide Berlin)

Hat die Open Air-Saison längst eröffnet: Felix Brummer kommt mit seiner Band Kraftklub am 4. und 5. August 2023 in die Berliner Wuhlheide.

© Foto: Britta Pedersen/dpa

Sommerzeit ist Open Air-Zeit. Das lässt sich auch Kraftklub nicht zweimal sagen. Derzeit zieht die fünfköpfige Band aus Chemnitz mit ihren Kargo Open Airs durch die Lande. Hinter Köln und Wiesbaden steht bereits ein Haken auf dem Tourplan, im August ist Berlin an der Reihe. Gleich zwei Tage hintereinander leuchtet in der Wuhlheide nicht nur der deutsche Indie-Leitstern auf, sondern sicher auch die Bengalos. Mit dabei sind nicht nur die Tränen und damit das neue musikalische Projekt von Kraftklub-Gitarrist Steffen Israel. Am zweiten Abend zündet auch Indie-Pop-Newcomerin Paula Carolina den Turbo als Voract.

Wo: Parkbühne Wuhlheide, Strasse zum FEZ 4 (An der Wuhlheide), 12459 Berlin

Wann: Freitag, 4. August + Samstag, 5. August 2023, jeweils 20 Uhr

AnnenMayKantereit (18. + 19. August, Wuhlheide Berlin)

Singt am 18. und 19. August (mit gewohnt rauer Stimme) in der Wuhlheide Berlin: Henning May von AnnenMayKantereit

© Foto: Britta Pedersen/dpa

Von den Kölner Fußgängerzonen in die Berliner Wuhlheide – selten haben Straßenmusiker eine ähnlich erfolgreiche Karriere hingelegt wie die drei namensgebenden Gründungsmitglieder von AnnenMayKantereit. Mittlerweile ist die unverkennbar raue Stimme von Sänger Henning May nicht mehr aus der deutschen Musiklandschaft wegzudenken. Ausgestattet mit den Songs ihres im März veröffentlichten jüngsten Albums „Es ist Abend und wir sitzen bei mir“ befinden sich die Pop-Rocker gerade auf Tour. Dabei wird Mays tiefer Gesang im August auf gleich zwei Shows durch die Berliner Wuhlheide wummern.

Wo: Parkbühne Wuhlheide, Strasse zum FEZ 4 (An der Wuhlheide), 12459 Berlin

Wann: Freitag, 18. August + Samstag, 19. August 2023, jeweils 19 Uhr

Boygenius (15. August, Verti Music Hall)

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Drei Musikerinnen, die als Soloacts fantastisch sind, gründen gemeinsam eine Band. Was soll schon schiefgehen? Nun, wie die Geschichte sogenannter Supergroups häufig genug gezeigt hat: eine ganze Menge. Nicht so bei boygenius. Tatsächlich schaffen es Phoebe Bridgers, Julien Baker und Lucy Dacus mehr als die Summer ihrer Teile zu sein. Was mit gemeinsamen Auftritten hier und da und einem Feauterette begann, mündete in eines der vielversprechendsten Indie-Pop-Projekte der jüngsten Zeit. Auf das im März veröffentlichte erste Album „The Record“, folgt nun eine Tour. Das Konzert in der Verti Music Hall am 15. August dürfte eine der letzten Möglichkeiten sein, boygenius vor dem endgültigen Durchbruch zu erleben.

Wo: Verti Music Hall, Mercedes-Platz 2, 10243 Berlin

Wann: Dienstag, 15. August 2023, 20 Uhr

Sarah Connor (25. August, Waldbühne Berlin)

Weihnachtskonzerte gibt es erst in ein paar Monaten wieder, derzeit spielt Sarah Connor sommerliche Open Airs. Auch am 25. August in der Waldbühne Berlin.

© Foto: Britta Pedersen/dpa

Musikalisch verbreitete Sarah Connor zuletzt vor allem Weihnachtsstimmung. Mit „Not So Silent Night“ brachte sie vergangenen November ihr mittlerweile zweites Christmasalbum heraus und ließ das Jahr mit einer Reihe besinnlicher Shows ausläuten. Doch die Soulsängerin aus Delmenhorst ist zu jeder Jahreszeit ein Show-Garant. Auf ihrer aktuellen Open Air-Tour füllt sie gerade eine Freiluftbühne nach der anderen. Am 25. August ist die Berliner Waldbühne an der Reihe. Und auch wenn Weihnachten noch etwas hin ist, „Not So Silent“ dürfte es auch dort werden.

Wo: Waldbühne Berlin, Am Glockenturm, 14053 Berlin

Wann: Freitag, 25. August 2023, 19.30 Uhr

Roland Kaiser (26. + 27. August, Waldbühne Berlin)

Hört gar nicht mehr auf zu touren: Schlängersänger Roland Kaiser spielt am 26. und 27. August in der Berliner Waldbühne.

© Foto: Daniel Löb/dpa

Er tourt und tourt und tourt. Selbst mit über 70 scheint für Roland Kaiser kein Abschied von der Bühne in Sicht. Seine Fans dürften das Alter des Schlagersängers genau kennen, immerhin feierte er seinen 70. mit ihnen im Rahmen einer eigenen Geburtstags-Konzertreihe . Doch nach der Tour ist vor der Tour, heißt es offenbar in der Welt der Kaisermania. „Alles O.K.!“ ist die aktuelle Open Air-Tournee betitelt. Und weil ein Konzert die Anhänger in der Heimatstadt des gebürtigen Berliners kaum zufriedenstellen dürfte, tritt er dort gleich zweimal hintereinander auf. Von der ungebrochenen Vitalität des Dauer-Performers kann sich 26. und 27. August in der Waldbühne ein Bild gemacht werden.

Wo: Waldbühne Berlin, Am Glockenturm, 14053 Berlin

Wann: Samstag, 26. August + Sonntag, 27. August 2023, 19.30 Uhr (Sa)/19 Uhr (So)

Giant Rooks (31. August, Waschhaus Potsdam)

Fred Rabe von den Giant Rooks steht am 31. August ausnahmsweise mal wieder in Deutschland auf der Bühne: im Waschhaus Potsdam

© Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Fast mag man vergessen, dass die Giant Rooks eigentlich aus Hamm kommen. Der vor allem für Zugteilungen auf ICE-Fahrten bekannten Stadt ist die fünfköpfige Band um Sänger Fred Rabe aber längst entwachsen. Wer auf den aktuellen Tourplan guckt, sieht vor allem Konzerte in den USA und Kanada. Doch die Band, die mit dem Suzanna Vega-Cover „Tom’s Diner“ (auf dem übrigens auch Henning May singt) einen viralen Hit auf TikTok landete und seither international bekannt ist, tourt nicht nur durch Boston, Chicago und Toronto. Am 31. August spielen die Giant Rooks auch im Potsdamer Waschhaus. Eine seltene Gelegenheit, die Art-Popper zu sehen, bevor es sie wieder in entlegenere Konzerthallen zieht.

Wo: Waschhaus, Schiffbauergasse 6, 14467 Potsdam

Wann: Donnerstag, 31. August 2023, 18.30 Uhr