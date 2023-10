Der norwegische Autor Jon Fosse erhält den diesjährigen Nobelpreis für Literatur. Das teilte die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm mit. Er erhalte die Auszeichnung „für seine innovativen Theaterstücke und Prosa, die dem Unsagbaren eine Stimme geben“, hieß es zur Begründung. Der Dramatiker sei nicht nur als Theaterautor, sondern auch als Schriftsteller, Essayist und Kinderbuchautor hervorgetreten. Er sei ein Innovator der zeitgenössischen Literatur, so die Jury. Fosse selbst sei mit dem Auto unterwegs auf dem Land gewesen, als ihn die Nachricht erreichte.

Im vergangenen Jahr ging der mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (aktuell rund 920.000 Euro) dotierte Literaturnobelpreis an die französische Schriftstellerin Annie Ernaux . Die Preisgala findet traditionell am 10. Dezember in Schwedens Hauptstadt Stockholm statt, dem Todestag Alfred Nobels.

2021 war der in London lebende tansanische Schriftsteller Abdulrazak Gurnah und damit erstmals seit 18 Jahren wieder ein afrikanischer Autor mit dem Nobelpreis geehrt worden. 2020 erhielt die US-amerikanische Lyrikerin Louise Glück die renommierte Auszeichnung.