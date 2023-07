Zuletzt hatte Liedermacher Rainald Grebe gesundheitlich schwer zu kämpfen. Nicht nur machte er 2021 öffentlich, an der Autoimmunerkrankung Vaskulitis zu leiden, 2022 erlitt er zudem einen Schlaganfall, schrieb darüber auch in seinem Buch „Rheinland Grapefruit. Mein leben“.

Seinen Drive hat das künstlerische Multitalent aus Köln trotz aller gesundheitlicher Probleme jedoch nicht verloren. Der Kabarettist und Sänger ist sogar wieder mit Band unterwegs – allerdings nur für einen Abend, dafür gleich auf der ganz großen Bühne: der Waldbühne in Berlin. Es ist das Nachholkonzert für einen 2021 zu Grebes 50. Geburtstag geplanten Auftritts, der damals der Pandemie zum Opfer fiel.

Warum der „Brandenburg“-Sänger nicht mehr in den Westen zurückkehren will

Für „Halleluja Berlin“ lädt der Musiker am 29. Juli zu Konzertspektakel in der Waldbühne, wie schon einmal 2011, als er mit einem Troß von 200 bis 300 Beteiligten aufschlug. Auch diesmal hat er sich mehr als eine Handvollzur Unterstützung mitgebracht: die Singing Shrinks (dem Chor der Charité), die Bläser der Sogenannten Anarchistischen Musikwirtschaft, die Turner der Berliner Turnerschaft. Und Weltstars wie Alligatoah, Bodo Wartke, Anna Mateur und René Marik. Auch Hans Krueger mit seinem ökologischen Holzfeuerwerk ist wieder dabei. Im MOZ-Podcast erzählt Rainald Grebe exklusiv, was sie alle verbindet. Und: Ganz bestimmte Bäume in Brandenburg spielen dabei auch eine Rolle.

Wie kommt man hin? Es gibt diverse Möglichkeiten, mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Waldbühne zu gelangen. Mit der S-Bahn nehmen Sie die Linien S3 oder S9 bis zum Bahnhof Pichelsberg. Von dort ist es noch ein rund zehn Minuten langer, ausgeschilderter Weg bis zur Waldbühne.

Mit der U-Bahn dauert der Fußmarsch am Ende der Fahrt noch etwas länger. Sie nehmen die Linie U2 und fahren bis zum U-Bahnhof Olympiastadion. Dann ist noch einmal ein etwa 20 Minuten langer Spaziergang einzuplanen.

Busverbindungen: Buslinien M49 und 218 bis zu den Haltestellen Ragniter Allee und Scholzplatz. Von dort weiter zu Fuß.

Was Besucher des Grebe-Konzertes am 29. Juli in der Berliner Waldbühne wohl besonders umtreibt, ist die Frage nach dem Wetter. Laut Deutschem Wetterdienst kann es sehr nass und stürmisch werden - allerdings lokal begrenzt. Die Betonung liegt also aufDer DWD schreibt in seiner Vorhersage für Sonnabend: „Am Nachmittag und Abend gibt es vor allem im Süden BrandenburgsAber es ist warm: Die Höchstwerte liegen bei 24 bis 27 Grad. Abseits von Schauern und Gewittern herrsche schwacher bis mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Sonntag bleibe es zunächst wechselnd bis stark bewölkt - mit örtlichen Schauern oder Gewittern mit Starkregengefahr. Bei schwachem Südwestwind kühlt es sich auf 16 bis 14 Grad ab.