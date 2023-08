Über 22.000 Fans feierten Roland Kaiser in der Waldbühne Berlin. Der 71-jährige Schlagerstar überzeugte mit einer tollen Show und vielen bekannten Hits aus seinem reichhaltigen Repertoire. Im Rahmen seiner „Alles O.K.!“ Open Air-Tournee, tritt Kaiser gleich zweimal in Berlin auf.

„Lieb mich ein letztes Mal“ heißt es in einem alten Song von Roland Kaiser und auch wenn das Konzert in der Waldbühne Berlin definitiv nicht sein Letztes war (die Jubiläumstour im nächsten Jahr ist schon angekündigt), so stimmte der Textteil mit der Liebe. Denn seine Fans lieben ihn, als wäre jedes Konzert sein Letztes. Sie feierten den gebürtigen Berliner schon lange vor Beginn. Los ging es dann um 19.30 Uhr mit dem Titel Alles Okay und die Fans sangen lautstark mit. Auch Melanie aus Leegebruch. „Ich bin seit 40 Jahren Fan und hoffe, dass er noch ein paar Jahre weitermacht.“Einen weiten Weg hat Jacob Nolte aus Peine bei Hannover auf sich genommen. Der 33-jährige Lehrer ist extra mit dem Auto angereist. „Wenn, dann muss man Roland Kaiser auch in Berlin erleben.“

Ein Gefühl für die Heimatstadt Berlin

Was er damit meint? Berlin ist die Heimat des Schlagersängers . Kaiser wurde im damaligen West-Berlin geboren und wuchs im Stadtteil Wedding auf. Bis heute verbindet ihn eine besondere Beziehung zu seiner Heimatstadt und das macht Kaiser auch schnell mit einer Ansage deutlich. „Schön, in meiner Geburtsstadt zu sein“, begrüßt der Star sein Publikum. Der gelernte Autoverkäufer aus dem Wedding eroberte die Schlagerwelt und zählt mit über 100 Millionen erkaufter Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlern seiner Branche.

Vom Alter keine Spur

Mit 71 Jahren hat Roland Kaiser noch immer nicht genug vom Rampenlicht und das spüren seine Fans. Er genießt jede Minute auf der Bühne und auch, wenn die Pausen zwischen den Songs ein klein wenig länger werden und der Künstler sich eher wenig bewegt, hat der Kaiser nichts von seinem Charme verloren.

Ob gefühlvoll oder kräftig – noch immer trifft Roland Kaiser den Nerv seiner Fans, die an seinen Lippen hängen, träumen und dahin schmachten. Besonders die alten Klassiker, wie „Joana“, „Manchmal möchte ich schon mit Dir“ und „Dich zu lieben“, wurden von unzähligen Kehlen im weiten Rund der Waldbühne mitgesungen und Kaiser genoss es aus vollen Zügen. Immer wieder flirtete er mit dem Publikum und er wirkte nicht, wie ein alter Mann, der unter einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung leidet.

Im Gegenteil, es schien, als mache ihn jeder Auftritt ein wenig jünger. Voller Elan und Temperament versprühte der 71-jährige Funken und als dann sein größter Hit „Santa Maria“ erklang, schienen sich unzählige Frauen im Publikum in seine Arme zu träumen.

Liebe, Gefühl und Sehnsucht

Es ist die Sehnsucht nach Wärme, Liebe und der Reiz nach einem Abenteuer, der in seinen Texten mitschwingt. Kaiser wurde häufig als sexistisch beschimpft, aber er liefert eben genau, das, was sich seine Fans erträumen. Eine Romanze, ein wildes Abenteuer oder einfach nur ein paar sehnsüchtige Gedanken, die ein Ausbrechen aus einem langweiligen Alltag ermöglichen.

Das Konzert war alles andere als langweilig. Die Mischung zwischen alten Klassikern und aktuellen Hits von seinen immerhin 28 Studioalben war absolut gelungen und das quittierten die Fans nicht nur damit, dass sie nahezu jede Zeile lautstark mitsangen, sondern auch mit jeder Menge Applaus nach jedem Lied. Auch aus seinem aktuellen Album „Perspektiven“ waren einige Stücke dabei. Nach 2,5 Stunden und vier Zugaben war dann Schluss. Die Fans quittierten es mit minutenlangem Applaus und einige sangen, die sonst eher im nahen Olympiastadion gesungene Hymne „So ein Tag, so wunderschön wie heute.“

Tour zum Bühnenjubiläum ● Die Fans dürfen sich freuen, denn Roland Kaiser plant für das Jahr 2024 eine Jubiläumstournee. ● Unter dem Motto „50 Jahre - 50 Hits!“ will der Schlagerstar seine beeindruckende Karriere und sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiern. ● Neben Auftritten in Bad Segeberg, Hannover, Rostock, Köln und Frankfurt wird der gebürtige Berliner auch zwei Konzerte in seiner Heimatstadt spielen. ● Am 16. und 17. August tritt Kaiser dann in der Waldbühne auf. Restkarten gibt es hier

Wer nicht so lange warten möchte, kann sein Idol schon am Sonntag, 27. August, um 19 Uhr, bewundern. Dann kehrt Kaiser in sein „Wohnzimmer“ zurück. Erneut wird er die Waldbühne Berlin mit seiner kraftvollen Stimme verzaubern. Für Kurzentschlossene gibt es noch Restkarten