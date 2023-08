Sarah Connor ist schon lange im Musikgeschäft. Das hält die heute 43-jährige Sängerin jedoch noch lange nicht davon ab, vor über 20.000 Konzertbesucher die Waldbühne in Berlin zu rocken. Denn das kann sie definitiv. Mit viel Humor und Leidenschaft in der Stimme überzeugt sie ihre Fans am Freitagabend (25.8).

Selbst mehrfache Regenschauer benachteiligt die Sommer Open-Air-Veranstaltung in keinster Weise. Ganz im Gegenteil – die Gäste genießen die kleine Abkühlung und sitzen singend in bunten Regenponchos auf ihren Plätzen. Vorab hat zudem ein wundervoller Sonnenuntergang den Menschen ein Lächeln auf die Lippen gezaubert.

Konzertbesucher von Sarah Connor sind begeistert

Wer also an diesem Abend schlechte Laune hat, der sitzt wohl einfach unfreiwillig in einer der vielen Reihen. Spätestens, als der Vorhang fällt und Sarah Connor mit ihrem ersten Lied „Halt mich“ ihre Konzertbesucher auf eine musikalische Reise mitnimmt, ist jeder im Konzert-Fieber versunken.

Im sommerlichen Outfit bestehend aus Jeans-Shorts, einer langen weißen Bluse und Hut geht es mit dem „Deutschen Liebeslied“ weiter. Ihre Fans kennen den Song in- und auswendig – was auch zu hören ist. Die Pop- und Soul-Sängerin scheint von ihrem Publikum beeindruckt zu sein. „Das ist alles nur absurd und das aller krasseste hier“, sagt die gebürtige Delmenhorsterin.

Sarah Connor lässt in der Waldbühne ein Lichtermeer entstehen

Noch zu Beginn des Jahres hatte Sarah Connor einen Skiunfall und sich dadurch schwer am Knie verletzt. Vier Monate habe sie in der Reha verbracht und musste nach eigenen Angaben wieder lernen, zu laufen. Umso glücklicher ist sie mit ihrer Herz-Kraft-Werke-Tour 2023 auf der Waldbühne in Berlin zu stehen und mit ihrem Lied „Bye Bye“ dem unschönen Start ins Jahr 2023 auf Wiedersehen zu sagen.

Der Song nimmt die Waldbühnenbesucher sichtlich mit und lässt alle Taschenlampen auf den Handys leuchten. Die Arme dazu schwingen mit im Takt. „Dann feiern wir eine fette Fete“, heißt es im Lied. Sarah Connor fügt hinzu: „Ich will, dass ihr morgen Muskelkater habt und wisst, was ihr gestern getan habt.“ Ein wahres Lichtermeer erscheint bis in die letzten Reihen.

Sarah Connor singt „Anorak“, als es anfängt zu regen

Weitere Lieder am Abend sind „Kleinstadt Symphonie“ und „Anorak“. Beim letzteren Lied fängt es prompt an zu regen. Dieser witzige Zufall entgeht selbst der Pop-Sängerin nicht, die anschließend erzählt, dass nun die Bühne rutschig sei. Paradoxerweise meistert die Frau des Abends das ganze Konzert ohne Schuhwerk.

Anders als ihre Band und der Special Guest, den die Sängerin inmitten der Show auf die Bühne holt. Jakob Manz ist erst 22 Jahre alt und spielt Saxofon. Kennengelernt habe sie ihn vor ein paar Wochen in Erlangen. Der erste Eindruck war derart positiv, sodass Sarah Connor entschied, den jungen Musiker in Berlin mit auftreten zu lassen. Gemeinsam performen sie das Lied „Ich wünsch‘ dir“ ganz melancholisch, mit einer Jazz-Note. Dafür gab es am Ende sogar eine Umarmung.

Lied „Miss Celies Blues“ ist Sarah Connors Papa gewidmet

Romantisch und gefühlvoll ist auch ihr Song „Miss Celies Blues“, welchen sie ihrem Vater gewidmet hat. Das Lied hebt nochmal die rauchige und kraftvolle Stimme der 43-jährigen Sängerin deutlich hervor. Die Emotionen, die das Lied vermittelt, gehen auch am Publikum nicht spurlos vorbei. Es gibt immer wieder laute Jubelschreie von Fans.

Gleiches ist zu beobachten, als Sarah Connor mit ihrem Hit „Stark“ loslegt. In Tränen singt sie das Lied, denn es habe ihr in schweren Zeiten von Depressionen und Panikattacken geholfen, weiter an sich zu glauben und eben stark zu bleiben. Einige Fans sind derartig berührt, dass sie mitweinen. „Alleine, obwohl hier viele Menschen sind, aber zusammen gehen wir durch dieses Tal“, heißt es.

Ältere Lieder singt die Pop-Queen ebenfalls

Zwischendurch gibt es noch eine kleine musikalische Zeitreise. In einer Zusammenstellung von älteren Liedern, die ihr 2001 den Durchbruch brachten, freut sich das Publikum zu Sarah Connors Klassikern mitzusingen. Beispiele dafür sind „Let’s get back to bed – Boy“ oder „From zero to hero“.

Letztlich möchte die Pop-Königin ihren Besuchern einen einzigartigen Abend mit einer bunten Mischung aus englischen und deutschen Hits bescheren. Wie eins ihrer Lieder schon sagt: „Das Leben ist schön“.