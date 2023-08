Nicht nur stimmlich ist Sarah Connor ganz vorne mit dabei. Auch in Sachen Fleiß macht der Sängerin aus Delmenhorst so schnell niemand etwas vor. Schon im vergangenen Sommer reihte sie Konzert an Konzert auf ihrer „Herz Kraft Werke“-Tour. Die besinnliche Jahreszeit läutete sie direkt im Anschluss mit ihrem Weihnachtsalbum „Not So Silent Night“ und dem mehrteiligen „The Christmas Concert“ ein.

Doch genug hat der Popstar aus Delmenhorst noch lange nicht. Auch diesen Sommer lädt die 43-Jährige ihre Fans wieder zur gemeinsamen Party auf einer Sommer Open Air-Tour ein. Am 25. August ist die Berliner Waldbühne an der Reihe, wo es mit Sicherheit ebenfalls „Not So Silent“ wird. Ob noch Karten verfügbar sind und worauf es sonst beim Konzert zu achten gilt – alle Infos gibt es hier.

Das Wichtigste im Überblick

● Das Sarah Connor-Konzert findet am Freitag, dem 25. August 2023 statt

● Veranstaltungsort ist die Waldbühne Berlin: Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin

● Einlass: 17.30 Uhr, Konzertbeginn: 19.30 Uhr

● Als Special Guest ist Zoe Wees mit dabei

Gibt es noch Tickets für Sarah Connor in der Waldbühne Berlin?

Ja, gibt es! Tickets für Plätze auf dem ersten Rang sowie direkt vor der Bühne sind zwar schon ausverkauft, für alle übrigen Blöcke sind aber noch Karten für jeweils 69,50 Euro vorhanden.

Erhältlich sind die Tickets hier

Vorsicht gilt bei Plattformen wie Viagogo, Ticketbande und Co. – Trotz vermeintlich seriösen Auftretens sind die Verkaufsportale nicht lizenziert. Die von privaten Anbietern ausgewiesenen Tickets sind oft nicht nur überteuert, sie kommen häufig nicht mehr rechtzeitig an. Schlimmer noch: Mitunter handelt es sich gar nicht um echte Tickets

Wie komme ich zur Waldbühne Berlin?

ÖPNV

● S-Bahn: Die Linien S3 und S9 halten am S-Bahnhof Pichelsberg. Von dort ist es ein Fußweg von ca. 10 Minuten bis zur Waldbühne.

● U-Bahn: Die Linie U2 fährt zum U-Bahnhof Olympiastadion. Von dort aus ist es ein Fußweg von ca. 20 Minuten bis zur Waldbühne.

Bus: Die Linien M49 und 218 fahren zur Haltestelle Ragniter Allee bzw. zum Scholzplatz. Von dort ist es ein Fußweg von ca. 15 Minuten bis zur Waldbühne.

Auto

Im Umfeld der Waldbühne gibt es nur begrenzt Parkplätze. Gebührenpflichtig ist der Parkplatz P07 (s. Karte). Dieser ist per Zufahrt über die Passenheimer Straße (abgehend von der Heerstraße) erreichbar. Ebenfalls gebührenpflichtig sind die Parkplätze P04 und P05, diese sind nur Ausnahmefällen geöffnet.

Karte: Anfahrt zur Waldbühne Berlin

Wie wird das Wetter beim Konzert von Sarah Connor?

Sarah Connor Tour 2022 So war das Konzert in den Oderland-Mühlenwerken in Müllrose Müllrose Nach vielen frischen Regentagen stiegen die Temperaturen in Berlin zuletzt wieder auf über 30 Grad. Wenn Sarah Connor am 25. August auf der Waldbühne vor ihre Fans tritt, scheint das Wetter angenehm dazwischenzuliegen. Aktuell (Stand: 17. August) rechnen die Vorberichte mit 24 Grad, teilweise bedeckt. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt mit 24 Prozent relativ niedrig.

Was ist beim Einlass in die Waldbühne Berlin zu beachten?

Taschen oder Rucksäcke, deren größte Seite größer als das Format „DIN A4“ (21 auf 29,7 cm) ist, dürfen NICHT mit in die Waldbühne Berlin. Gegen eine Gebühr von 5 Euro pro Stück ist eine Taschenabgabe in der Friedrich-Friesen-Allee (rechts neben dem Haupteingang) möglich.

Erlaubt sind ein alkoholfreies Getränk pro Person bis 0,5-Liter-Gefäßgröße im Tetra Pak oder Plastikflasche (PET), Sitzkissen und Decken, flüssige Kosmetikprodukte wie Sonnencreme, Mückenschutz etc. bis 100 ml (keine Glasbehältnisse).

drei Eingänge für den Einlass zur Verfügung: Tor 1, Haupteingang und Tor 5 (s. Karte). Frühzeitiges Erscheinen wird empfohlen, da Taschen- und Personenkontrollen Zeit in Anspruch nehmen. Die Waldbühne Berlin bietet Platz für über 20.000 Fans von Sarah Connor

Es stehen drei Eingänge für den Einlass zur Verfügung: Tor 1, Haupteingang und Tor 5 (s. Karte). Frühzeitiges Erscheinen wird empfohlen, da Taschen- und Personenkontrollen Zeit in Anspruch nehmen.

Wie steht es um die Barrierefreiheit in der Waldbühne Berlin?

Rollstuhlfahrertickets (plus Begleitperson) für die Waldbühne gibt es unter 01806-570070 (erreichbar 8-20 Uhr, 0,20 Euro/Anruf aus Festnetz, max. 0,60 Euro /Anruf inkl. aus Mobilfunknetz).

Behindertengerechte Parkplätze befinden sich auf dem Parkplatz P08, ca. 100 m vom Eingang entfernt. Die Zufahrt erfolgt lediglich über die Passenheimer Straße. Für die Nutzung ist entweder ein Ausweis mit nachgewiesenem Grad der Behinderung von min. 70 Prozent oder ein als Behindertenfahrzeug ausgewiesenes Auto (blauer EU-Parkausweis) nötig.

Für gehandicapte/beeinträchtigte Personen (z.b. Rollstuhlfahrer:innen, Personen mit Krücken, Hochschwangere, gesundheitlich beeinträchtigte Besucher:innen etc.) befindet sich der Zugang unmittelbar rechts neben dem Haupteingang. Ordner vor Ort weisen den Weg.