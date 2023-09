Der Karriere von Vicky Leandros fehlt es nicht an Höhepunkten. Einer der größten war wohl der erste Platz beim Eurovision Song Contest 1972 im schottischen Edinburgh. Mit „Après toi“ überzeugte die griechisch-deutsche Sängerin nicht nur die Jury, sie stürme im Anschluss auch europaweit die Charts. Dass sie kein bloßes One-Hit-Wonder war, bewies Leandros zwei Jahre später mit „Theo, wir fahr’n nach Lodz“. Der Schlager ist bis heute ihr erfolgreichster Song in Deutschland.

Knapp 50 Jahre und rund 55 Millionen verkaufte Tonträger später setzt Vicky Leandros nun einen letzten Höhepunkt. Mit „Meine Abschiedstournee – Ich liebe das Leben“ verabschiedet sich der Schlagerstar von der Bühne. „Ich freue mich so sehr darauf, mein Publikum noch einmal auf eine musikalische Zeitreise mitzunehmen, um gemeinsam das Leben und die Musik zu feiern“, ließ Vicky Leandros ihre Fans wissen. Die können die Sängerin am 15. Oktober auch in Berlin noch einmal live erleben – alle Infos zum Konzert gibt es hier.

Das Wichtigste im Überblick

● Vicky Leandros tritt am Sonntag, dem 15. Oktober 2023 in Berlin auf

● Veranstaltungsort ist das Tempodrom (Möckernstraße 10, 10963 Berlin)

● Der Einlass startet um 18 Uhr, Konzertbeginn: 19 Uhr

Gibt es noch Tickets für das Konzert von Vicky Leandros in Berlin?

Offiziell gilt das Konzert als ausverkauft. Fans ohne Tickets müssen trotzdem nicht traurig sein. Auf der zu CTS Eventim gehörenden Weiterverkaufs-Plattform fanSALE gibt es noch Tickets, die von Karteninhabern weiterverkauft werden. Soweit die gute Nachricht. Die schlechte: Die Karten werden dort gern teurer angeboten als im offiziellen Vorverkauf. Derzeit (Stand: 27. September 2023) reicht die Preisspanne von 66,70 Euro für ein Ticket bis hin zu zwei Tickets für zusammen 573,86 Euro. Im Jahr 1972 gewann Vicky Leandros den Eurovision Song Contest. Es war der Start für eine der erfolgreichsten Schlagerkarrieren überhaupt.

© Foto: Markus Scholz/dpa

Hier geht es zu fanSALE

Wie komme ich zum Konzert von Vicky Leandros im Tempodrom?

Öffentliche Verkehrsmittel

● S-Bahn: Die Station „Anhalter Bahnhof“ (direkt vor dem Tempodrom) ist über die Linien S1, S2, S25 und 26 erreichbar.

● U-Bahn: Zur nächstgelegenen Station „Möckernbrücke“ (ca. 500 m Fußweg) geht es per U7 und U1. Alternativ kann der U-Bahnhof „Mendelssohn-Bartholdy Park“ (ca. 600 m Fußweg) mit der U2 angefahren werden.

Bus: Auch mit den Linien M29 und M41 geht es zur Station „Anhalter Bahnhof“ (jeweils ca. 300 m Fußweg). Auch mit dengeht es zur Station(jeweils ca. 300 m Fußweg).

Anfahrt mit dem Auto

Von Stadtautobahn A100 Richtung Dresden kommend bis Ausfahrt B96-Tempelhofer Damm fahren. Links auf Tempelhofer Damm. Geradeaus bis Mehringdamm. Links abbiegen auf Hallesches Ufer. Zweite Möglichkeit rechts abbiegen in die Möckernstraße. Das Tempodrom befindet sich nach ca. 200 m auf der linken Seite.

Adresse für das Navi: Möckernstraße 10, 10963 Berlin

Parkplatzsituation

Das Tempodrom verfügt über keine eigenen Parkplätze. In den umliegenden Straßen stehen begrenzt, kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.

Was darf ich mit ins Tempodrom nehmen?

Erlaubt sind nur Taschen oder Rucksäcke, deren größte Seite maximal so groß ist wie das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm). Eine Taschenabgabe ist vor Ort gegen eine Gebühr von 5 Euro möglich.

Diese Gegenstände müssen draußen bleiben: Getränke, Speisen und Snacks, technische Geräte, mit Ausnahme von Mobiltelefonen (also Notebooks, Tablets, Kameras, Audio- und Videorekorder, GoPros, Selfie-Sticks, große Powerbanks etc.).

Wie sieht es mit der Barrierefreiheit im Tempodrom aus?

Das Tempodrom verfügt über 16 Behindertenparkplätze auf dem Vorplatz. Die Zufahrt erfolgt über die Möckernstraße. An der Schranke einfach den blauen EU-Parkausweis vorzeigen. Auch einen barrierefreien Zugang und Behindertentoiletten gibt es.

Besucher mit einem Schwerbehindertenausweis nutzen den Eingang für Rollstuhlfahrer. Dieser befindet sich gleich neben der Kasse, links vom Haupteingang. Von dort aus führt ein Fahrstuhl in den Ober- und Unterrang inkl. der Manege.

Die Mitnahme von Blindenführhunden ist gestattet.