Kaum ein Brandenburger Festival kann ein derart diverses Programm vorweisen wie die Wilde Möhre. Seit nunmehr zehn Jahren bietet das Open Air im Rahmen seiner Klimperkiste, Seelenschaukel und dem Maskenball neben Musik auch Vorträge, Workshops, Theater und viel Kunst.

Auch in der Jubiläums-Ausgabe enttäuscht die Wilde Möhre nicht. Sie verwandelt das beschauliche Möhritz auch diesmal wieder in einen Hotspot für all jene, die gerne feiern und tanzen – und dabei noch ihren Horizont erweitern wollen.

Das Wichtigste im Überblick

● Die Wilde Möhre findet vom 11. bis 14. August 2023 (Klimperkiste & Seelenschaukel) sowie vom 18. bis 21. August 2023 (Maskenball) statt

● Veranstaltungsort ist der Gräbendorfer See bei Drebkau

Gibt es noch Tickets für die Wilde Möhre 2023?

Ja, gibt es! Allerdings jeweils nur noch in der Latebird-Variante für 179 Euro. Hinzu kommt eine Service-Gebühr in Höhe von 9,80 Euro. Darin enthalten ist eine CO₂-Kompensation, ein Anwohnenden-Euro sowie die Gebühr für Ticketdienstleister.

Erhältlich sind die Tickets hier

Bei Fragen rund um das Thema Ticket steht der Kundensupport von SeeTickets zur Verfügung.

Welche Acts und Band sind bei der Wilden Möhre 2023 dabei?

Klimperkiste & Seelenschaukel

Mit einem Line-Up aus DJs, Bands und Soloartists verwandelt sich das Festivalgelände bei Klimperkiste & Seelenschaukel zur genreübergreifenden Bühne. Mit dabei ist etwa die Münchner DJane Silsan, die in der bayerischen Landeshauptstadt regelmäßig im „Harry Klein“ Club auflegt. Frida Darko gastierte bereits auf der Fusion mit ihrem Mix aus Slowrave und Dark Disko. Auf der Wilden Möhre teilt sie sich die Stage mit dem DJ Atric.

Wer genug von prolligem Deutschrap hat, ist bei der feministischen Rapperin Bush.ida genau richtig. Ordentlich auf die Schnauze gibt es auch von den Punk-Rockern pogendroblem. Otis Mensah lässt Poesie mit vom Jazz inspirierter Musik verschmelzen.

YouTube-Video: pogendroblem – Wiedersehen

Auch zahlreiche Mitmachangebote für Körper und Geist stehen auf der Wilden Möhre wie gewohnt bereit. Für Entspannung sorgen verschiedene Yogakurse. Sinnlich wird es beim Conscious Knutschen. Daneben stehen Vorträge zu Themen wie Künstliche Intelligenz, Umwelt, Kosmos und Feminismus auf dem Programm.

Maskenball

Der Maskenball lockt vor allem mit elektronischer Musik – ganz egal, ob es sich um Techno, House, Performance oder Disco handelt. Mit dabei ist etwa der Berliner Sound Designer Flo Pirke, die Gründerin des Queer Underground Movement, Auf Dauerwelle, hat „melodiös-technoide Tanzmusik“ im Gepäck und der mexikanische Produzent Theus Mago obskure Rhythmus-Experimente.

Auch Performances und Theater gibt es 2023 wieder. Diesmal mit Unge&Thüm, Beichtkiosk, Nowis und Vertikalseil/Tuch.

Wer Lust hat, kann sich bei Vorträgen über Themen wie globale Demokratie, psychisches Wohlbefinden in Krisenzeiten und Social Design informieren. Und nicht nur Fans von Christopher Nolan’s jüngstem Film „Oppenheimer“ dürfte interessieren, was es mit angewandter Quantentheorie auf sich hat.

Wie komme ich am besten zur Wilden Möhre 2023?

Mit Bahn

Wer mit dem Zug anreist, fährt den Bahnhof Calau (Niederlausitz) an. Erreichbar ist dieser mit per RE7, RE10 und RB43. Aus Berlin kommend ist Calau vom Ostbahnhof aus ohne Umstieg mit dem RE7 erreichbar. Aus südlicher Richtung fährt der RE7 von Leipzig Hauptbahnhof aus ohne Umstieg nach Calau.

Von Calau aus pendeln permanent Shuttlebusse zur Wilden Möhre. (Freitag: 9-21 Uhr, Samstag/Sonntag: 10-20 Uhr, Montag: 9-15 Uhr). Eine Mitfahrt im Shuttle kostet 4 Euro (nur Barzahlung möglich).

Karte: Anfahrtspunkt Wilde Möhre 2023

Mit Auto

Wer mit dem Auto kommt, sollte im Navi diese Kreuzung als Zielort eingeben, nicht (!) die online hinterlegte Adresse des Festivals. Von dort aus weisen Schilder und Ordner den Weg zum Gelände der Wilden Möhre.

Um mit dem Auto auf das Festivalgelände zu kommen, ist ein Auto- (30 Euro) bzw. Wohnmobil-Pass (60 Euro) erforderlich. Dieser ist im persönlichen Ticketaccount unter „Guthaben und Tickets“ buchbar. Wer sein Auto auch zum Schlafen/Campen nutzen möchte, braucht ebenfalls einen Wohnmobil-Pass.

Verboten ist das Parken auf dem Friedhofsparkplatz in Case, dem Umwelt- und Begegnungszentrum am Gräbendorfer See sowie vor der Freiwilligen Feuerwehr in Casel.

Was gilt es sonst auf der Wilden Möhre 2023 zu beachten?

Bargeldloses Bezahlen

Die Festivals der Wilden Möhre setzen mittlerweile auf bargeldloses Bezahlen. Das Bezahlen erfolgt über QR-Codes. Das Aufladen von Guthaben funktioniert (1) vorab als auch vor Ort per ausgestelltem QR-Code mit Kreditkarte und Apple Pay über diesen Link . Oder (2) vor Ort mit QR-Code am Cashlesstressen mit Bargeld, EC-Karte oder Kreditkarte.

Barrierefreiheit

Barrierefreiheit ist nicht garantiert, da das Festivalgelände sehr uneben ist. Das gilt besonders, wenn es regnet.

Etwas vergessen?

Als Einkaufsmöglichkeit steht ein Spät auf dem Festival- und Campinggelände zur Verfügung.

Was nicht mit darf

Auf der Wilden Möhre herrscht ein Verbot von Glasflaschen. Trinkwasser stellen wir euch zu jeder Zeit uneingeschränkt und kostenlos zur Verfügung. Fremdgetränke, die keine Glasflasche sind, sind weiterhin erlaubt.

Tiere bitte zu Hause lassen! Menschenmassen und laute Musik stresst Tiere nur unnötig.