Wann sind Ferien? Wie bekomme ich mehr freie Tage? Hier eine Zusammenfassung der Ferien, Feiertage und Brückentage in Sachsen-Anhalt in 2024. Wer in Sachsen-Anhalt bleiben möchte, kann seine freie Zeit beispielsweise damit verbringen, das Hundertwasserhaus in Magdeburg zu besichtigen oder einen Abstecher zum Schloss Wernigerode zu machen. Auch eine Wanderung zum Brocken oder eine Fahrt mit der Harzer Schmalspurbahn lockt viele Touristen.

Wann sind Schulferien in Sachsen-Anhalt ? Wann ist an Pfingsten frei? Wie liegen die Osterferien und Herbstferien ? Wann fangen die Weihnachtsferien 2024 an?

Manche Feiertage sind nur in einigen Bundesländern frei – hier erfahrt ihr, wann es sich lohnt, für ruhigeren Urlaub in ein anderes Bundesland zu fahren.

Wann sind Schulferien in Sachsen-Anhalt? Der Ferienkalender 2024 im Überblick

● Winterferien 2024: Montag, 05.02. bis Samstag, 10.02.2024

● Osterferien 2024: Montag, 25.03. bis Samstag, 30.03.2024

● Pfingstferien 2024: Dienstag, 21.05. bis Freitag, 24.05.2024

● Sommerferien 2024: Montag, 24.06. bis Samstag, 03.08.2024

● Herbstferien 2024: Montag, 30.09. bis Samstag, 12.10.2024 + Freitag, 01.11.2024

● Weihnachtsferien 2024: Montag, 23.12.2024 bis Samstag, 04.01.2025

Gesetzliche Feiertage 2024 in Sachsen-Anhalt

Diese 11 Feiertage hat Sachsen-Anhalt. Einer fällt jedoch auf einen Samstag und beschert keine zusätzliche Auszeit.

● Neujahr: Montag, 01.01.2024

● Heilige Drei Könige: Samstag, 06.01.2024

● Karfreitag: Freitag, 29.03.2024

● Ostermontag: Montag, 01.04.2024

● Tag der Arbeit: Mittwoch, 01.05.2024

● Christi Himmelfahrt: Donnerstag, 09.05.2024

● Pfingstmontag: Montag, 20.05.2024

● Tag der Deutschen Einheit: Donnerstag, 03.10.2024

● Reformationstag: Donnerstag, 31.10.2024

● 1. Weihnachtsfeiertag: Mittwoch, 25.12.2024

● 2. Weihnachtsfeiertag: Donnerstag, 26.12.2024

Brückentage 2024 in Sachsen-Anhalt

Mit nur einem Urlaubstag verlängert man sein Wochenende auf 4 Tage am Stück. Zu Weihnachten hätte man sogar 5 Tage frei, wenn man den Folgetag freinimmt.

● Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 09.05.2024)
● Tag der Deutschen Einheit (Donnerstag, 03.10.2024)
● Reformationstag (Donnerstag, 31.10.2024)
● 2. Weihnachtsfeiertag (Donnerstag, 26.12.2024)

● Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 09.05.2024)

● Tag der Deutschen Einheit (Donnerstag, 03.10.2024)

● Reformationstag (Donnerstag, 31.10.2024)

● 2. Weihnachtsfeiertag (Donnerstag, 26.12.2024)

