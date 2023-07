Wann genau sind 2024 Schulferien oder Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern? Das wollen nicht nur Schülerinnen und Schüler wissen, sondern auch ihre Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie Freunde aus anderen Bundesländern, die sich mit den Terminen in Mecklenburg-Vorpommern abstimmen wollen. Hier eine Übersicht der wichtigen Daten zur Urlaubsplanung:

Wann sind Schulferien in Mecklenburg-Vorpommern? Der Ferienkalender im Überblick

Schüler haben an Feiertagen immer frei, auch wenn keine Schulferien sind. Wann 2024 die elf Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern sind, lest ihr hier:

Winterferien 2024: Montag, 05.02. - Freitag, 16.02.2024

Osterferien 2024: Montag, 25.03. - Mittwoch, 03.04.2024

Pfingstferien 2024: Freitag, 10.05.2024 / Freitag, 17.05. - Dienstag, 21.05.2024

Sommerferien 2024: Montag, 22.07. - Samstag, 31.08.2024

Herbstferien 2024: Freitag, 04.10.2024 / Montag, 21.10. - Samstag, 26.10.2024 / Freitag, 01.11.2024

Weihnachtsferien 2024: Montag, 23.12.2024 - Montag, 06.01.2025

Gesetzliche Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern 2024

Neujahr: Montag, 01.01.2024

Internationaler Frauentag: Freitag, 08.03.2024

Karfreitag: Freitag, 29.03.2024

Ostermontag: Montag, 01.04.2024

Tag der Arbeit: Mittwoch, 01.05.2024

Christi Himmelfahrt: Donnerstag, 09.05.2024

Pfingstmontag: Montag, 20.05.2024

Tag der Deutschen Einheit: Donnerstag, 03.10.2024

Reformationstag: Donnerstag, 31.10.2024

1. Weihnachtsfeiertag: Mittwoch, 25.12.2024

2. Weihnachtsfeiertag: Donnerstag, 26.12.2024

Brückentage 2024 in Mecklenburg-Vorpommern nutzen und länger freihaben

Brückentagen mehr freie Zeit für sich und seine Familie einplanen.

Christi Himmelfahrt fällt immer auf einen Donnerstag und beschert einen freien Tag. Der darauffolgende Freitag, der 10.05.2024, bietet die Chance für ein freies Wochenende.

Tag der Deutschen Einheit ist am Donnerstag, dem 3.10.2024. Nutzen Arbeitnehmer den Freitag, 4.10.2024, als Brückentag, ergibt das vier freie Tage.

Reformationstag fällt auf Donnerstag, den 31.10.2024. Der anschließende Freitag, 01.11.2024, bietet die Möglichkeit für ein verlängertes vier-Tage-Wochenende.

Weihnachten, also bloß keinen Brückentag verschenken: Möglichkeit bietet Donnerstag, der 26.12.2024, mit dem nachfolgenden Freitag, 27.12.2024.