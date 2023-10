Der 1. FC Union Berlin verpasst im rot erleuchteten Olympiastadion seinen ersten Sieg in der Champions League – und am Ende gibt es schon wieder den späten K.o. Trotz des Doppelpacks von Sheraldo Becker verlieren die Eisernen aus Köpenick am Dienstagabend gegen Sporting Braga aus Portugal mit 2:3 (2:1). Die Gastgeber zeigen insgesamt eine gute Leistung, müssen aber trotzdem die sechste Pflichtspiel-Niederlage in Folge hinnehmen.

In der Gruppe C liegen sie mit zwei Niederlagen am Tabellenende. Auch beim 0:1 gegen Real Madrid fiel der entscheidende Treffer in die Nachspielzeit.

Sheraldo Becker hatte den 1. FC Union mit einem Doppelpack in der 30. und 37. Minute in Führung geschossen. Kurz vor der Pause verkürzte Sikou Niakaté für Braga auf 1:2 (41.). Bruma erzielte den 2:2-Ausgleich (51.). In der Nachspielzeit traf André Castro zum Siegtreffer für Braga.

73 445 Zuschauer sorgten am Dienstagabend für eine historische Kulisse im rot angestrahlten Olympiastadion. Denn so viele Unions-Fans waren noch nie bei einem Spiel der Eisernen aus Köpenick. Allerdings kann sich offenbar nicht jeder Union-Anhänger mit dem Olympiastadion anfreunden. Vor dem Anpfiff gab es Pfiffe und auch Protestplakate gegen das Kommerzdenken des europäischen Fußball-Verbandes.

Danach einte Mannschaft und Fans aber 90 Minuten lang ein Ziel: Nach fünf Niederlagen endlich wieder einen Sieg zu holen und endlich auch wieder Tore zu schießen. Immerhin gingen die Eisernen in den letzten drei Spielen komplett leer aus.

Trainer Urs Fischer setzte bei der Heimpremiere auf reichlich Königsklassen-Erfahrung. Neben Nationalspieler Robin Gosens stand auch Leonardo Bonucci in der Startelf. Gosens hatte im Juni noch mit Inter Mailand im Finale gegen Manchester City gespielt. Bonucci war in seiner Karriere bereits 85 Mal auf der größten europäischen Fußball-Bühne im Einsatz. Kapitän Christopher Trimmel fand dagegen erneut keine Berücksichtigung in der Startelf.

Sheraldo Becker trifft doppelt

Und Robin Gosens sorgte bereits nach vier Minuten für den ersehnten Torjubel – aber der Jubel war zu früh. Denn nach Video-Entscheid wurde der Treffer wegen einer Abseitsstellung von Vorlagengeber Sheraldo Becker zu Recht wieder aberkannt. Auch danach gab es reichlich Möglichkeiten für die engagierten Gastgeber. Union wollte unbedingt das Tor – und Union bekam das Tor. In der 30. Minute schob Becker nach feinem Pass von Alex Kral den Ball durch die Beine von Torhüter Matheus zur 1:0-Führung ins Netz. Und auch beim 2:0 (37.) hatte Becker beim Konter endlich einmal wieder jenen Raum, den er für seine Sprints benötigt. Er nutzte schonungslos die Abwehrschwächen von Sporting Braga aus.

Für Becker waren es die ersten beiden Treffer in einem Pflichtspiel seit Mitte August im DFB-Pokal bei Astoria Walldorf. Allerdings gab es kurz vor der Pause durch den Anschlusstreffer von Sikou Niakaté (1:2, 41.) noch einen Dämpfer für die Eisernen und ihre Fans.

Der nächste Dämpfer folgte zu Beginn der zweiten Halbzeit. Denn nach einer Ecke für Braga setzte Bruma den Ball mit einem perfekten Schuss zum 2:2 in den Torwinkel (51.). Die Gäste aus Portugal wurden nun immer stärker. Der 1. FC Union fing sich aber wieder und hatte in der 70. Minute durch den eingewechselten Kevin Volland die große Chance zur erneuten Führung. Sein Schuss aus frei stehender Position landet genau in den Armen von Torhüter Matheus. Und in der 86. Minute rutschte auch Brenden Aaronson nur knapp am dritten Treffer vorbei. Stattdessen sorgte André Castro mit dem Treffer zum 3:2 für den späten K.o. der Berliner.