Über diese Bilder freuen sich die Fans des 1. FC Union Berlin – und natürlich auch Trainer Urs Fischer. Die sehnlichst im Team zurückerwarteten Rani Khedira und Robin Knoche sind wieder da. Nach überstandenen Verletzungen konnten beide Leistungsträger am Dienstag wieder ins Training eingestiegen.

Rund 50 Fans begrüßten die Rückkehrer am Dienstagmorgen beim öffentlichen Training. Vize-Kapitän Rani Khedira (Wadenverletzung) konnte zu Beginn der Übungseinheit sogar schon wieder einige Spielformen absolvieren. Anschließend machte er Sprintübungen mit Fitnesstrainer Johannes Thienel inklusive eines Belastungstests. Abwehrchef Robin Knoche (muskuläre Beschwerden) kam erst gegen Ende des Trainings gemeinsam mit dem diesmal geschonten Leonardo Bonucci auf den Rasen und arbeitete denn mit Johannes Thienel. Positiv: Auch Knoche kann schon wieder erste Übungen mit dem Ball durchführen.

Trainer Urs Fischer hatte bereits in der vergangenen Woche betont, dass beide Leistungsträger große Fortschritte machen. Der Prozess ihrer Genesung gehe „in die richtige Richtung“, so Fischer.

Rani Khedira scheint auf diesem Weg ein Stück weiter zu seinen Robin Knoche. Er war aber auch länger verletzt. Khedira muss seit dem DFB-Pokalspiel bei Astoria Walldorf am 13. August zuschauen. Knoche bestritt seine letzte Partie am 16. September gegen den VfL Wolfsburg.

Neun Nationalspieler weg – so kämpfen die Eisernen gegen die Krise

Das Fehlen dieses Duos ist ein wichtiger Grund für die aktuelle Krise der Eisernen aus Köpenick. Das 2:4 am Samstag bei Borussia Dortmund war bereits die siebte Niederlage. Wie wichtig Khedira und Knoche sind, stellte auch Manager Oliver Ruhnert nach dem Spiel in Dortmund noch einmal klar: „Ohne nach Entschuldigungen zu suchen – es liegt natürlich auch ein Stück daran, dass wir wichtige Spieler im Moment nicht dabeihaben. Deshalb fehlt es insgesamt an der Stabilität.“