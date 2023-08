Vor dem 1. FC Union Berlin stehen spannende Tage: Am Donnerstag werden die Gruppen für die Champions League in Monaco ausgelost – und die „Eisernen“ starten zum ersten Mal in das Abenteuer Königsklasse.

Bevor der 1. FC Union am Sonntag dann Pokalsieger RB Leipzig (17.30 Uhr) zum Topspiel der Fußball-Bundesliga im Stadion an der Alten Försterei empfängt, steht noch der Endspurt auf dem Transfermarkt an. Am Freitag, 1. September, endet um 18 Uhr die Wechselfrist.

Beim 1. FC Union könnte es noch einige Bewegungen im Kader geben. Der italienische Europameister Leonardo Bonucci bleibt ein Thema – einige Berliner stehen indes noch vor dem Abschied. Für Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert geht damit eine der aufregendsten Transferperioden der Vereinsgeschichte in die Endphase.

1. FC Union Berlin – die Neuzugänge

Mit Robin Gosens (29, Inter Mailand), Kevin Volland (31, AS Monaco), Lucas Tousart (26, Hertha BSC), Mikkel Kaufmann (22, FC Kopenhagen), Benedict Hollerbach (22, SV Wehen Wiesbaden), Alexander Schwolow (31, Hertha BSC) sowie den drei Leihspielern Brenden Aaronson (22, Leeds United), David Fofana (20, FC Chelsea) und Alex Kral (25, Spartak Moskau) neun Spieler neu verpflichtet.

1. FC Union Berlin – die Abgänge

Am Mittwoch wechselte Milos Pantovic (29) zu KAS Eupen nach Belgien. Zudem haben Sven Michel (32, FC Augsburg), Paul Seguin (28, FC Schalke 04), Rick van Drongelen (24, Samsunspor, Türkei), Levin Öztunali (27, Hamburger SV), Kevin Möhwald (29, KAS Eupen, Belgien), Tim Maciejewski (22, SV Sandhausen), Timo Baumgartl (27, FC Schalke 04) und Niko Gießelmann (31, vereinslos) haben den Verein verlassen.

Morten Thorsby (27, Genua CFC, Italien), Tymoteusz Puchacz (24, 1. FC Kaiserslautern), Lennart Grill (24, VfL Osnabrück) und Jamie Leweling (22, VfB Stuttgart) wurden ausgeliehen.

1. FC Union Berlin – die Spielersuche

Der 1. FC Union sucht noch nach einem erfahrenen Innenverteidiger und verhandelt dafür mit dem italienischen Europameister Leonardo Bonucci (36). Es gab in der vergangenen Woche dem Vernehmen nach ein verheißungsvolles Telefonat mit Union-Trainer Urs Fischer.

Die Verhandlungen sind laut italienischer Medien aktuell aber ein bisschen ins Stocken geraten. Einerseits hofft Bonucci noch auf eine Entschädigung von seinem Verein Juventus. Und andererseits würden seine Frau und seine Kinder gern in Italien bleiben, heißt es. Lazio Rom und CFC Genua werden als Mitbewerber für den 1. FC Union genannt. Die Zeit drängt: Bis zum 1. September müsste Bonucci sich mit Juventus über eine mögliche Vertragsauflösung einigen.

1. FC Union Berlin – mögliche weitere Abgänge

Mit Verteidiger Dominique Heintz plant Trainer Urs Fischer nicht mehr. Laut „Express“ und „Bild“ steht er vor einer Rückkehr zum 1. FC Köln. Zudem gibt es verschiedene Berichte über Interessenten für Union-Angreifer Mikkel Kaufmann. Der Neuzugang hat es aktuell schwer, sich bei seinem neuen Club durchzusetzen. In allen drei Pflichtspielen stand er nicht im Kader. Eine Ausleihe steht im Raum – Hannover 96, der 1. FC Heidenheim, Fortuna Düsseldorf oder auch der FC St. Pauli gelten als mögliche Interessenten.

Ein ähnliches Szenario wäre bei Benedict Hollerbach denkbar. Der Neuzugang hat ebenfalls noch keine Minute gespielt – war aber gegen Darmstadt zumindest im Kader. Tim Skarke, der zuletzt an den FC Schalke 04 ausgeliehen war, könnte dort dauerhaft hinwechseln. Laut „Ruhr24“ fordert der 1. FC Union allerdings eine Ablöse von drei Millionen Euro. Der Zweitligist wolle aber nur eine Million Euro zahlen, heißt es.

1. FC Union Berlin – Planung für die Champions League

Bei der Kaderplanung dürfte auch die Champions League eine wichtige Rolle spielen. Bis zum 4. September muss der 1. FC Union Berlin einen Kader von höchstens 25 Spielern melden – mit mindestens zwei Torhütern. Acht Plätze sind dabei für „lokal ausgebildete Spieler“ vorgesehen. Vier davon dürfen dabei von einem anderen deutschen Verein ausgebildet sein. Vier müssen im Alter zwischen 15 bis 21 Jahre mindestens drei Jahre beim 1. FC Union unter Vertrag gestanden haben.

Bei Union trifft das aktuell auf Torhüter Yannic Stein (18) sowie Aljosha Kemlein (19), Malick Sanogo (19) und den aktuell verletzten Laurenz Dehl (21) zu. Bei aktuell 31 Spielern im Kader müssten also einige gestandene Akteure gestrichen werden.

1. FC Union Berlin – die Fußball-Bundesliga

1. FC Union Berlin – der DFB-Pokal

1. Runde, 13. August 2023: FC-Astoria Walldorf – Union Berlin 0:4 (0:3)

2. Runde: Die Auslosung findet am 1. Oktober 2023 im Fußballmuseum in Dortmund statt.

1. FC Union Berlin – die Champions League