Die Besetzung von Pumpstationen der Erdöl-Pipeline nach Schwedt im Frühjahr beschäftigt am 11. Oktober das Landgericht Neubrandenburg. In dem Zivilprozess geht es darum, ob ein Mitglied der GruppeBilder von illegalen Besetzungen und Blockaden verbreiten darf oder nicht.

Aktivisten hatten sich im Frühjahr bei Lindenhof bei Demmin und Glantzhof bei Strasburg mehrfach an Pumpstationen angekettet und dort Hähne zugedreht, um denzu stoppen. Die Polizei beendet die Aktionen. Als Motiv gaben die Besetzer an, die „fossile Zerstörung“ stoppen zu wollen, die in eine „Klimakatastrophe“ führe. Die Neubrandenburger Staatsanwaltschaft ermittelt in zwölf Verfahren wegen Störung öffentlicher Betriebe, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch gegen mehrere Besetzer-Gruppen. Die Gruppewar unter anderem immer wieder mit Autobahnblockaden in Berlin aufgefallen.