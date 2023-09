Bürgermeisterwahl 2023: Die Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Beeskow kommen jetzt fast täglich zusammen. Am Mittwoch (6. September) diskutierten sie auf Einladung des Seniorenbeirats in der Aula der Fontaneschule, hier von links: Petra Albrecht-Schulz, Karolin Ring, Sven Wiebicke, zwei Vertreter des Seniorenbeirats, Robert Czaplinski, Ralf Hörich. © Foto: Marcel Gäding