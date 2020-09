Bevor es losgeht, will Diana Giebler im Oktober nochmal eine Woche Urlaub in Schweden machen. Im Januar dann geht es für sie nicht in den Norden, sondern ins westafrikanische Mali. Die Majorin ist eine von 105 Soldaten des Informationstechnikbataillons 381 der Bundeswehr in Storkow, die am Diensta...