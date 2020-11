Am 2. November lädt das Spree-Journal zum Wahlforum via Live-Stream aus der Burg Friedland ein. Nachdem die Mitverwaltung der Stadt Friedland durch die Stadt Beeskow scheiterte, wird am 8. November ein neuer Bürgermeister gewählt.

Lernen Sie im Rahmen unseres Live-Streams die drei Kandidierenden – Marco Schwadke (WIR für Friedland), Gabriele Herzberg (SPD) und Maik Koschack (Ortsvorsteher Groß Muckrow) – die sich zur Wahl stellen und für die nächsten acht Jahre die Geschicke der Stadt lenken wollen, besser kennen.

Themenschwerpunkte werden sein: Verwaltung, Tourismus, Feuerwehr und Bürgerfragen.

Sollten Sie Fragen an die Kandidierenden haben, können Sie uns diese gern vorab per E-Mail an beeskow-red@moz.de schicken. Fragen, die Ihnen während des Forums einfallen, können per Chat gestellt werden.