Die Würfel sind am Sonntagabend erst spät gefallen. Ergebnis: Simona Koß von der SPD zieht in den Bundestag ein. Sabine Buder (CDU) muss ihren Traum von einem Sitz im höchsten deutschen Parlament begraben – vorerst. Am Wahlabend tauchte die 37-jährige Biesenthalerin zunächst ab. Telefonisch ...