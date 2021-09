Bernau liegt im Trend. Was das Ergebnis der Bundestagswahl angeht, wählen die Bernauer ziemlich ähnlich wie der Durchschnitt in Brandenburg. Lediglich die AfD bekommt in Bernau rund fünf Prozent weniger als im Landesdurchschnitt, nämlich statt 18,1 Prozent (Land Brandenburg) in Bernau nur 13,6 P...