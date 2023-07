Durch die Veröffentlichung von Bildern einer Überwachungskamera hofft die Polizei auf den entscheidenden Durchbruch: Die Einsatzkräfte sind in Panketal und Umgebung auf der Suche nach einem Diebes-Paar, dem sie bislang noch nicht auf die Schliche kommen konnten. Das soll sich durch die Hilfe der Bevölkerung jetzt allerdings ändern.

Der Vorfall, um den es geht, liegt inzwischen schon einige Monate zurück: Am 10. September 2022 haben ein Mann und eine Frau nach Angaben der Polizei in einem Supermarkt in der Bernauer Straße im Panketaler Ortsteil Zepernick eine Geldbörse gestohlen . Diese soll die mutmaßliche Täterin zuvor aus dem Einkaufsbeutel der Geschädigten genommen haben, bevor sie mit ihrer männlichen Begleitung den Markt verließ. Anschließend stiegen beide in einen schwarzen Audi und flohen mit dem Diebesgut. Neben den persönlichen Dokumenten der Betroffenen befanden sich etwa 150 Euro in diesem Portemonnaie.