Die überraschende Kooperation hat bereits erste Früchte getragen. Vom Bündnis Eberswalde beauftragt, hat Carsten Zinn in der Sondersitzung des Ausschusss für Kultur, Soziales und Integration am 30. Juni für den 10.000-Euro-Zuschuss an den Stadtteilverein Finow gestimmt. Und damit dazu beigetrag...