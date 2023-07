Einen traumhaften Auftakt hat David Garrett in diesem Jahr dem Hütte-Konzert-Sommer auf der Freilichtbühne in Eisenhüttenstadt beschert. Ausverkauftes Haus, super Stimmung und ein beseeltes Publikum. Nun kommt der Super-Geiger im Rahmen seiner „Iconic Tour“ nach wenigen Wochen ein zweites Mal nach Eisenhüttenstadt. Am 14. Juli 2023 will er die Besucher der Freilichtbühne wieder träumen lassen.

Thomas Alisch, Geschäftsführer der Roxx Event Location in Eisenhüttenstadt, der den Konzertsommer gemeinsam mit Marc Wiedemann, Chef der MW Sport GmbH in Müllrose, erstmals organisiert hat, freut sich schon auf den zweiten Auftritt dieses Topstars.

Tickets gibt es an diesen Orten

„Es macht Spaß, mit so einem Künstler zusammenzuarbeiten“, sagt Alisch. Und auch der Super-Geiger selbst hatte offensichtlich Spaß in Eisenhüttenstadt. Ansonsten hätte er wohl auf Facebook kaum selbst erneut für das zweite Konzert am 14. Juli geworben.

„Wir haben schon wieder zwischen 1400 und 1500 Tickets verkauft“, erklärt Alisch. Etwa 500 Tickets gibt es demnach noch. Die sind unter anderem in der Tourismusinformation in der Lindenallee und auf der Ticketplattform Eventim zu bekommen. Auch eine Abendkasse werde eingerichtet – für Spontan-Besucher.

Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Zuvor werden sowohl der untere als auch der obere Zugang zur Freilichtbühne geöffnet. Einlass soll ab 18 Uhr sein. Alisch verweist auf den erneut vorhandenen Lotsendienst an dem Parkplatz an der Bergstraße.

Imbiss und „gute alte Bekannte“

Man habe mit dem Team von David Garrett auch über künftige Projekte gesprochen, informiert Thomas Alisch. Dabei geht es nicht um Eisenhüttenstadt, aber Alisch und Wiedemann sind als Veranstalter über die Grenzen von Oder-Spree bekannt. Sarah Connor und Nico Santos hatten sie in der Vergangenheit bereits gebucht. Und Gestört aber Geil , das aktuell erfolgreichste deutsche DJ Duo könnte man fast schon als „gute alte Bekannte“ von Alisch bezeichnen.

Nach dem ersten Konzert von Star-Geiger David Garrett habe es noch ein paar Absprachen zur Bühne und zur Technik gegeben, Details sollen verbessert werden – der Besucher selbst wird davon kaum etwas mitbekommen.

Damit das Open-Air-Konzert im Rahmen der Iconic Tour ein richtiges Rundum-Wohlfühl-Paket wird, muss natürlich auch der kulinarische Genuss stimmen. Bouletten und Bratwürste wird es geben und natürlich auch kühle Getränke für eine heiße Sommernacht.

Good News für den 14. Juli und 2024

Am ersten Wochenende des Hütte-Konzert-Sommers im Juni gab es etwas, das nicht ganz so perfekt gelaufen war. Die Damentoiletten waren verstopft, konnten nicht mehr genutzt werden. Glücklicherweise hatten die Veranstalter zusätzlich Dixie-Toiletten aufgestellt.

Die wird es diesmal nicht geben, auch weil nicht zwei Tage auf der Freilichtbühne bespielt werden, sondern nur einer, begründet Thomas Alisch. Aber er ist optimistisch, dass diesmal alles laufen wird mit den Toiletten. „Die wurden repariert nach dem Wochenende“, berichtet er. Wurzeln im Erdreich hätten für das Chaos gesorgt, die waren wohl in die Rohre hineingewachsen. Doch das ist alles behoben.

Gute Nachrichten also, und es gibt noch mehr Good News. Thomas Alisch und Marc Wiedemann planen auch im Jahr 2024 etwas auf der Freilichtbühne. Für zwei Tage haben sie den Veranstaltungsort bereits gebucht, verrät der Roxx-Chef.