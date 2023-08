Regelmäßig im Sommer trifft sich die regionale Blues-Szene auf dem Sportplatz in Groß Lindow am Knappenweg. So auch am 12. August, wenn zum 25. Mal das Open-Air Groß Lindow ansteht. Auch Petrus hat offensichtlich ein Einsehen und lässt die Schleusen am Wochenende dicht. Veranstalter ist Wolfgang Conrad mit dem Verein „Live in Reitwein“. Beginn ist um 17 Uhr, der Einlass erfolgt ab 16 Uhr.

Die Konzert-Besetzung aus dem Blues-Rock-Genre ist erneut international. „Dieses Mal ist zwar kein Reißer dabei, den auch die Masse kennt, doch es sind alles klasse Musiker. Etliche von ihnen sind in der Szene wohlbekannt“, erklärt Organisationsleiter Wolfgang Conrad.

Musiker aus Frankreich, USA, England

Dabei nennt er den Franzosen Manu Lanvin, der mit den The Devil Blues zum Abschluss ab 23 Uhr bis kurz nach Mitternacht aufritt, die in Texas aufgewachsene stimmgewaltige Dede Priest ab 21.30 Uhr oder Krissy Matthews (ab 19.45 Uhr). Der Brite rückt zwar dieses Mal mit eigener Band an, hat sich jedoch laut dem Veranstalter auch schon in anderen Formationen in Deutschland einen guten Namen gemacht.

Den Reigen auf der Bühne eröffnen Dogma’n aus Deutschland (17 Uhr) und die Belgier Steve Leon & The Accusations (18.15 Uhr).

In den Pausen spielen auf der Terrasse die Steamroller auf. Das sind Wolfram Schröter und Dieter Tzschentke, die bereits 2006 beim Open Air aufwarteten.

Die Steamroller auf der Terrasse

Begonnen hatte alles mal im kleinen, privaten Rahmen. Damals hatte der jetzt in Müllrose wohnende Wolfgang Conrad noch in der Nähe des alten Sportplatzes in Groß Lindow in Nähe der Radtrainings-Strecke sein Domizil. Regelmäßig veranstaltete der ehemalige Mathematik-Lehrer private Partys auf dem Hof, zu der auch Musiker geladen waren. „Ich hatte schon angefangen, dafür Geld zu nehmen. Doch irgendwann veranstaltete ich lieber ein öffentliches Konzert“, erinnert sich der 72-Jährige.

Auf etwa 500 Besucher hatte sich in den vergangenen Jahren der erwartete Zuspruch eingepegelt. „Es könnten durchaus auch mehr sein“, wünscht sich der Organisationsleiter zum Jubiläum. Leider sei der Vorverkauf nicht wie erhofft angelaufen.

Viele warten Wetter-Prognose ab

Dafür könnte es laut Wolfgang Conrad verschiedene Gründe geben. Nach den recht regnerischen Wochen dürften viele die kurzfristigen Witterungsprognosen abwarten. „Dabei hatten wir immer gutes Wetter. Auch dieses Mal soll es wieder schön werden“, erklärt er.

Erschwerend auf den Vorverkauf könnte sich auswirken, dass viele der Musiker nur eingefleischten Anhängern bekannt sind. „Da hatte ich wie im Vorjahr etwas Pech. Generell ist es im Sommer schwierig, namhafte Bands zu engagieren. Man fängt ja damit ein Dreivierteljahr vorher an. Oft hatte ich Glück. Dennoch sind das auch dieses Mal alles Musiker der Spitzenklasse“, verspricht der Müllroser. „Doch ich habe es auch bei mir im Vorverkauf gemerkt. Die Stammkunden haben wieder Karten bestellt, die anderen jedoch eher nicht.“

Kostenloses Camping und Parken

Bis zum 9. August können Karten bei ihm für jeweils 35 Euro geordert werden. Dann ist wahrscheinlich bis Freitagnachmittag nur noch der Vorverkauf an den acht offiziellen Vorverkaufsstellen möglich. Ansonsten werden am Konzerttag 40 Euro fällig.

Enthalten in diesem Obolus sind Camping- und Parkmöglichkeiten. Dabei kann sich der Veranstalter wieder der Unterstützung des Sportvereins Blau-Weiß Groß Lindow sicher sein, der seinen Platz mit der Tribüne zur Verfügung stellt. „Somit muss ich nicht extra eine Bühne aufbauen lassen“, erklärt der Organisator.

Erneut mit im Boot ist auch der auf dem nur wenige Meter entfernten Köhlerplatz ansässige Kienstubbenverein. Mancher Fan reist bereits am Freitag an und übernachtet bis zum Sonntag unweit der Konzert-Bühne im Wohnwagen beziehungsweise Zelt.

Gros der Besucher kommt aus der Region

Das Gros der Besucher kommt aber traditionell aus der unmittelbaren Region, der Altersschnitt bewegt sich um die 60 Jahre. Also erfahrenes Klientel, dass dieses jährliche Sommerkonzert in Groß Lindow nicht mehr missen möchte.

Auf alle Fälle soll es auch eine 26. Auflage geben. Wolfgang Conrad habe bereits erste Gespräche dafür geführt. Ob unter seiner Ägide noch einmal ein weiteres Viertelhundert voll wird, ist eher unwahrscheinlich. Ans Aufhören denkt er aber noch nicht. Selbst wenn die Konzertnacht doch mal verregnet sein sollte.