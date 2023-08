So sehr haben sich viele Menschen in Eisenhüttenstadt das Stadtfest vom 25. bis 27. August herbeigesehnt. Nun läuft die dreitägige Party. Eintritt muss niemand zahlen, um auf das Festgelände auf der Lindenallee, der Werkstraße und der Beeskower Straße zu kommen. Aber ohne Geld bleiben Spaß und Appetit schnell auf der Strecke.

Eine vierköpfige Familie, die ein paar Stunden auf dem Festgelände verbringt, dürfte 100 Euro schnell loswerden. Moz.de hat sich die Imbissstände angesehen und die Preise verglichen. Und eins steht ganz schnell fest: Lángos, das ungarische Fladenbrot, ist unter den Imbissangeboten mindestens so häufig anzutreffen wie die Bratwurst. Und die Preise für die gängigsten Angebote auf dem Stadtfest variieren – wenn überhaupt – nur minimal.

Bratwurst, Steak und Schaschlik

Bratwurst gehört für die meisten zu so einem Fest dazu. Auf dem Festgelände heißt sie mal Bratwurst, mal Grillwurst. Zu haben ist sie an nahezu allen Ständen für 4 Euro. 50 Cent weniger zahlen Stadtfestbesucher am Irish Pub in der Werkstraße. Wer Bratwurst anbietet, hat hier und da auch Steak zu verkaufen. 5 Euro werden dafür fällig. Am Stand der Wellmitzer gibt es Kammscheiben, ebenfalls für 5 Euro das Stück. Für Schaschlik und Bouletten ist man mit 6 Euro dabei.

Saarländische Spezialitäten gibt es bei der Feuerwehr in der Lindenallee. Hier ist der Schwenker auf dem Grill zu sehen.

© Foto: Janet Neiser

Wer diesbezüglich etwas Besonderes möchte, der wird in der Nähe des Flyover in der Lindenallee fündig. Dort bietet die Feuerwehr aus Saarlouis Lyoner mit Brötchen für 4 Euro an und Schwenker (auch eine Art Steak) für 5 Euro.

Gegenüber gibt es polnischen Schaschlik für 8 Euro, Krakauer für 6 Euro und Eisbein für 8 Euro.

Die meisten Kinder lieben Hotdogs – auch für die gibt es einen Stand in der Lindenallee, ab 4,50 Euro aufwärts. In der Werkstraße gibt es bei „Fritten Berlin“ Chicken Nuggets und Chicken Wings, je 6 Stück für 4 Euro.

Lángos, Handbrot und Crêpes

Wer lieber Lángos möchte, der muss mindestens 5 bis 5,50 Euro ausgeben – für die einfachste Variante. Die meisten werden aber sicherlich mehr ausgeben. Zu haben ist das ungarische Fladenbrot mehrmals in der Lindenallee, in der Beeskower Straße und auch in der Werkstraße. Auch Handbrot darf beim Stadtfest nicht fehlen. Mit 6 Euro sind Fans dabei. Satt werden sie davon aber allemal. Knobi-Baguette duftet schon von weitem. 3,50 bis 4 Euro kostet die Natur-Variante. Alles, was zusätzlich drauf kommt, kostet extra.

Eine Portion Pommes ist auf dem Stadtfest für etwa 3,50 Euro zu haben.

Sie mögen es lieber süß und wollen Crêpes oder Waffeln? Kein Problem. Die günstigsten Crêpes sind die mit Zucker, die kosten etwa 3 Euro. Mit Apfelmus werden 4 bis 5 Euro fällig. Schokoaufstrich? 4,50 Euro bis 5 Euro. Es gibt leichte Unterschiede an den Ständen. Eine Waffel im Schokohaus startet bei 3,50 Euro.

Als Dessert geht immer auch ein Eis. Die kleinste Portion Softeis kostet auf dem Stadtfest 3 Euro.

Stadtfest Eisenhüttenstadt 2023: Mila (5) und Papa René lassen sich das Softeis in der Lindenallee schmecken.

© Foto: Janet Neiser

Preis für Bier und Spezialitäten

Was gibt es noch? Backkartoffel beispielsweise für 5 Euro. Oder lieber einen Hähnchenspieß für 6 Euro (Ecke Beeskower Straße, Lindenallee)? Und sogar Indisches Streetfood wird in der Lindenallee angeboten. Dafür zahlt man 9 bis 12 Euro pro Portion.

Richtig lecker hat es auch am Stand gerochen, der in der Lindenallee holländische Quarkbällchen verkauft. Die sind größer als die, die man aus deutschen Läden kennt. 2,50 Euro kostet ein Olieball.

Und wie sieht es mit den Getränken aus? Bier? 0,4 Liter kosten auf dem Stadtfestgelände an den meisten Ständen 4,50 Euro. Bei der Feuerwehr ist man 4 Euro dabei, genau wie beim Eastside. Am Irish Pub zahlen Durstige für die gleiche Menge 3,50 Euro. Dort kostet die Rote Brause 2,50 Euro. Ansonsten variieren die Preise zwischen 3 und 4 Euro. So viel müssen Besucher größtenteils auch für andere, nicht alkoholische Getränke berappen. Kaffee ist am günstigen. Bei den Quarkbällchen ist er sogar für 1,50 Euro zu haben.

Zudem bieten viele Getränkestände bräunliche Pitti-Platsch -Fassbrause aus Berlin an. 4 Euro für 0,33 Liter. Die sei nicht ganz so süß, sagt ein Gastronom.

Und aufgepasst, an der Snackbar in der Beeskower Straße ist sogar Kartenzahlung möglich.