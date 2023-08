Nur noch wenige Stunden, dann geht es los, das Stadtfest Eisenhüttenstadt 2023. Unter dem Motto „Hütte feiert Vielfalt“ sollen Einheimische und Gäste vom 25. bis 27. August jede Menge Spaß erleben. Es gibt Musik, Tanz, Fahrgeschäfte und viele Imbissstände.

Um 16 Uhr soll das Festgelände öffnen, Musik wird erklingen. Die offizielle Eröffnung erfolgt um 18 Uhr im Hütte-Treff an der Werkstraße. Dort wird es den traditionellen Fassbieranstich geben.

Und was sind die Höhepunkte an Tag 1?

Neben dem Fassbieranstich und dem Umzug der Vereine durch die Lindenallee, der gegen 19.45 Uhr am Rathaus startet und dann durch die Lindenallee zur Hauptbühne in der Beeskower Straße führt, ist sicherlich das Konzert von ClockClock um 22.30 Uhr auf der Hauptbühne das Highlight am 25. August.

Stadtfest Eisenhüttenstadt: diese Verbote sind zu beachten

Schon jetzt hängen Plakate auf der Festmeile , die zeigen, was Besuchern verboten ist.

Unter anderem gilt erneut ein absolutes Hundeverbot – auch angeleint dürfen Waldi und Co. nicht mitgebracht werden. In den vergangenen Jahren waren trotz des Verbotes immer wieder Vierbeiner auf der Partymeile zu sehen. Verboten sind außerdem: Rucksäcke und Taschen größer als das Format DIN A3, sperrige und/oder gefährliche Gegenstände, Glasflaschen, mitgebrachte alkoholische Getränke, Laserpointer sowie Drohnen aller Art.

Auch pyrotechnischen Gegenständen, Fackeln sowie Waffen sind generell verboten – genau wie das Mitführen und Konsumieren von Drogen. Das Fahren mit Fahrrädern übers Stadtfestgelände wird ebenso wenig geduldet wie das Nutzen von E-Rollern und E-Scootern.

„Der Ordnungsdienst ist berechtigt, jederzeit Besucher auf das Mitführen von verbotenen Gegenständen hin zu untersuchen. Den Anweisungen des Sicherheitspersonals ist unbedingt Folge zu leisten“, teilt die Veranstaltungsagentur Artecom mit.

Diese weist zudem darauf hin: „Körperverletzung und mutwillige Sachbeschädigung, sexualisierte, rassistische, homophobe, behindertenfeindliche und ähnliche Übergriffe werden nicht geduldet und führen zu einer Übergabe an die Polizei.“

Weitere Tipps: vermisste Kinder und verlorene Dinge

Wer sein Kind aus den Augen verloren hat, soll sich laut Artecom im Kinderland-Zelt am Friedrich-Wolf-Theater melden. Sollte ein Kind seine Eltern vermissen, sollten Personen, die das mitbekommen, es einem Sanitäter übergeben.

Wer beim Stadtfest etwas verloren hat, der kann sich an die Tourismus-Information in der Lindenallee 25 wenden. Sollte sich dort nichts angefunden haben, sollen Betroffene mit dem Veranstalter Kontakt aufnehmen.

Fundsachen können beim Ordnungspersonal oder direkt im Produktionsbüro in der Werkstraße 2A, Rückseite des ehemaligen Kinos abgegeben werden. Nicht abgeholte Fundsachen werden nach Festende dem Fundbüro im Rathaus übergeben, teilt Artecom mit.