Ein Teil der Fahrgeschäfte, die vom 25. bis 27. August in Eisenhüttenstadt für Unterhaltung sorgen sollen, sind schon eingetroffen. Ab Dienstag, 22. August, beginnt der Aufbau auf dem Festgelände. In Eisenhüttenstadt kommt es deshalb bis 29. August, 18 Uhr, zu zahlreichen Straßensperrungen.

Dort, wo sonst täglich tausende Autos fahren, werden demnächst tausende Festbesucher flanieren, wird ein Riesenrad und eine große Bühne stehen: Die Beeskower Straße, Teil der innerörtlichen B112 in Eisenhüttenstadt, ist deshalb vom 22. August, 8 Uhr, bis 19. August, 18 Uhr, zwischen der Fritz-Heckert-Straße und der Karl-Marx-Straße gesperrt.

Mehrere Straßen gesperrt

Gleiches gilt für die Lindenallee zwischen der Puschkinstraße und der Beeskower Straße sowie die Werkstraße zwischen Beeskower Straße und Werkstraße 3. Die Tage vor und nach dem Fest werden für den Auf- und Abbau benötigt. Ebenfalls gesperrt ist ein kleiner Teil der Puschkinstraße, zwischen der Innenhofzufahrt und der Lindenallee. Die Parkplätze in den gesperrten Straßen, vor allem in der Lindenallee, können nicht genutzt werden.

Die Umleitung für die Beeskower Straße erfolgt in Richtung Frankfurt über die Straßen Am Gewerbeparkring, Nordpassage sowie Waldstraße. In Richtung Guben wird der Verkehr über die Diehloer Straße und die Straße der Republik zur Karl-Marx-Straße (B112) geführt.

Parkverbot auch in Nebenstraßen

Auch in den Nebenstraßen des Festgeländes kommt es zu Einschränkungen, was vor allem das Parken betrifft. „Zur Gewährleistung von Feuerwehrzufahrten werden in der Eichendorffstraße, Rosa-Luxemburg-Straße und hinter dem Hochhaus Lindenallee 54 absolute Haltverbotsstrecken eingerichtet“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Darüber hinaus gilt: „Zur Gewährleistung des Umleitungsverkehrs wird in der Straße der Republik im Abschnitt zwischen Poststraße und Karl-Marx-Straße eine eingeschränkte Haltverbotsstrecke eingerichtet“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.