Sobald der Zwinger aufgeht, wedelt Cassi wild mit dem Schwanz und kann es gar nicht erwarten, auf dem Hof herumzurennen, überall zu schnüffeln und zu spielen. Vor allem eine Quietsche-Puppe hat es ihr angetan. Sobald die durch die Luft fliegt, sprintet Cassi hinterher. Schwarz wie die Nacht ist der Schäferhund, Pardon, die Schäferhündin, ein richtig schönes Tier, findet auch Ute Valentin, die Chefin der Tierpension in Eisenhüttenstadt.

Cassi und Ute Valentin verstehen sich prächtig. Seit Ende August 2023 ist die fünf- bis sechsjährige Hündin in dem Tierheim an der Oderlandstraße. Zunächst war von einem Schäferhund-Mix die Rede, aber das „Mix“ lässt die Tierheim-Chefin mittlerweile bewusst weg. Ihre Eltern hätten auch so einen schwarzen Schäferhund gehabt, berichtet sie.

Supermarkt-Hund Cassi war Stadtgespräch

Cassis Schicksal hat die Menschen in der Region um Eisenhüttenstadt bewegt. Viele reagierten mit Unverständnis, manche mit Wut, als bekannt wurde, dass Cassi angeleint vor einem Supermarkt im City Center zurückgelassen worden war. Mitarbeiter des Tierfachmarktes hatten den Hund schließlich zu Ute Valentin gebracht.

Doch der Halter wurde relativ schnell ausfindig gemacht. Das Ordnungsamt in Eisenhüttenstadt war alsbald involviert und auch das Veterinäramt des Kreises wurde ebenfalls informiert. Die Verantwortlichen nahmen den Fall Cassi mit Blick auf die Hundehalterverordnung und die Tierschutzverordnung genauer unter die Lupe.

Am Ende habe sich der Halter entschieden, das Tier anzugeben, berichtet Ute Valentin und fügt hinzu, dass er dies schweren Herzens getan habe. „Aber wenn’s nicht geht, geht’s nicht.“ Damit war der Weg frei für eine Vermittlung.

Von Traumhund ist die Rede

Cassi liebt Auslauf.

© Foto: Janet Neiser

Der Hund habe gepflegt ausgesehen, das betont die Chefin der Tierpension. „Und er ist gut erzogen, das muss man wirklich sagen.“ Mit etwa sechs Jahren sei Cassi in einem „guten Alter“. Das sei ein richtiger Familienhund. „Sie kommt aus einer Wohnung“, weiß Ute Valentin. Ein Grundstück wäre optimal. „Wenn sie raus kann, fühlt sie sich wohl. Aber sie sollte kein Zwingerhund werden.“

Fremde Menschen werden auf dem Hof der Tierpension von der schwarzen Hündin lieb begrüßt. Wenn sie ihre Neugierde gestillt hat, geht sie ihren Interessen nach. Und wenn Ute Valentin dann noch ein Leckerchen dabei hat, ist sie bei Cassi der Star.

Ute Valentin berichtet, dass die Hündin in den vergangenen Tagen noch eine Hundeimpfung bekommen habe. Was jetzt noch fehlt, ist ein neues Zuhause mit lieben Menschen, die Cassi genug Auslauf und ausreichend Streicheleinheiten geben. „Die sechsjährige Zaubermaus ist einfach nur ein Gewinn“, heißt es seitens der Tierpension. Sogar von „Traumhund“ ist die Rede.

Lobende Worte und Herzen fliegen ihr bereits en masse zu. Noch aber wartet Cassi auf ein Happy End.

Tierpension Eisenhüttenstadt, Oderlandstraße 3b, 15890 Eisenhüttenstadt, Tel. 03364 283442