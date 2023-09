„So etwas ist schon sehr, sehr selten“, sagt Jana Feister vom Tierheim am See bei Eisenhüttenstadt. Man hört ihr die Erschütterung noch immer an. Auch das Wort „krass“ fällt, als sie über einen Hund spricht, der vor wenigen Tagen zu ihr gekommen war, nachdem das Veterinäramt ihn ihr zufolge aus schlechter Haltung befreit hatte. Genaugenommen handelt es sich um eine Hündin, sechs Jahre alt.

Tapsi ist ihr Name – nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Hündin, die zu ihr kam, weil Herrchen ins Gefängnis musste. Bei Tapsi Nummer 2 handelt es sich um eine Mischlingshündin, die offenbar in einer Messi-Wohnung leben musste.

Die Haut löste sich von den Ballen

Und dort hatte das Tier Jana Feister zufolge offensichtlich so wenig Bewegung, dass es sich im Tierheim erst einmal ans Laufen gewöhnen musste.

„Nach zwei, drei Tagen haben wir gemerkt, dass sie Schmerzen an den Pfoten hatte. Da hatte sich die Hornhaut von den Ballen gelöst – nach einem ganz normalen Bewegungspensum.“ Tapsi habe wahrscheinlich viel gelegen, „hatte kaum Bewegungsradius und hat auch drinnen gepullert“, sagt die Tierheim-Chefin. Nun hatte sich die Hündin nach wenigen Schritten wundgelaufen. Das bedeutete: ruhigstellen und täglich eincremen.

Und genau da lag das Problem: Tapsi war laut Jana Feister nach der Ankunft super interessiert an der Leine, sie schnüffelte überall, wollte all das erleben, was sie bis dahin nicht erleben konnte. Und nun sollte sie wieder auf einem Fleck bleiben. Doch das Team um Jana Feister hat das gut hinbekommen und Tapsi verwöhnt.

Liebe und Leben nachholen

Das verfilzte Fell wurde ausgekämmt, sie erhielt unendlich viele Streicheleinheiten und entpuppte sich dabei offenbar als Schmusetiger. „Das ist ein Traumhund“, findet Jana Feister. Kein Wunder, dass sich bereits Interessenten gefunden haben, denn Tapsi darf vermittelt werden. Vielleicht klappt das ja gleich im ersten Anlauf. Das wären gute Nachrichten.

Tapsi sei ein „erstaunlich nettes und aufgeschlossenes Tier“, sagt sie Tierheimleiterin. Möglicherweise habe die Hündin ja auch nicht immer in solchen Verhältnissen gelebt wie zuletzt, sondern „hatte vorher ein schöneres Leben“.

Nun müsse sie sich wieder an Gassigehen gewöhnen. Aber ansonsten sei sie gesund. Allerdings sei sie noch nicht kastriert. „Das sind für ein Tierheim immer ziemliche Kosten“, so Jana Feister. Auch ein paar Standardimpfungen hätten gefehlt, aber das habe man bereits nachgeholt.

Nun muss Tapsi noch viel Liebe und Leben nachholen.

Newsletter-Anmeldung Good News aus dem Osten Jede Woche Montag Die Welt ist voll von Good News, man sieht sie oft nur nicht. Das wollen wir für Sie ändern mit unserem Newsletter Good News aus dem Osten. Hier gibt es nur gute Nachrichten und schöne Geschichten aus Eisenhüttenstadt und Umgebung – für einen besseren Start in die Woche und positive Gedanken. Die Welt ist voll von Good News, man sieht sie oft nur nicht. Das wollen wir für Sie ändern mit unserem Newsletter Good News aus dem Osten. Hier gibt es nur gute Nachrichten und schöne Geschichten aus Eisenhüttenstadt und Umgebung – für einen besseren Start in die Woche und positive Gedanken. Bitte wählen Frau Herr Anrede * E-Mail-Adresse Vorname Nachname Ich bin damit einverstanden, über weitere spezifische Produkte für Leser von der Märkisches Medienhaus GmbH & Co. KG per Email informiert zu werden. Die von mir hier angegebenen Daten werden zu diesem Zweck gespeichert, verarbeitet und genutzt. Die Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. * Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst. Bitte lesen Sie mehr dazu unter www.moz.de/privacy Jetzt kostenlos anmelden



Kontakt: Tierheim am See, Tel. 01739036140