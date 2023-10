Für den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ist angenehm spätsommerliches Wetter vorhergesagt. Eine gute Voraussetzung dafür, einige der Veranstaltungen, die am Feiertag selbst und am Tag davor in der Region zwischen Eisenhüttenstadt und Müllrose, Brieskow-Finkenheerd und Neuzelle angeboten werden, zu besuchen. Was alles los ist? Wir haben die besten Tipps.

Wer mal wieder herzhaft lachen möchte, dem sei ein Besuch des Kabarettabends im Friedrich-Wolf-Theater in Eisenhüttenstadt empfohlen. Am Montag, 2. Oktober, 20 Uhr, zeigt dort das Kabarett „Die Oderhähne“ aus Frankfurt (Oder) sein Programm „Hammerfrauen – das Baumarkt-Musical“. Karten kosten 28 Euro, ermäßigt 22,80 Euro.

Konzertabend im Club Steelbruch

Club „Steelbruch" in Eisenhüttenstadt, Werkstraße 1, gewürdigt. Am Montagabend spielen dort die Bands „Still Defiant", „Lord James" und „Choke Combat". Nach den Konzerten wird es bei Mit einem Konzertabend unter dem Motto „Oi! the Wiedervereinigung!" wird der Einheitstag im Steelbruch eine Aftershowparty mit Musik der 1970er- und 1980er-Jahre gefeiert. Los geht es um 21 Uhr, Karten kosten an der Abendkasse 15 Euro.

Auf dem jüdischen Kulturschiff „MS Goldberg“, das in Eisenhüttenstadt am Bollwerk ankert, , das in Eisenhüttenstadt am Bollwerk ankert, finden zwei Veranstaltungen statt. „Vor allem eins: Dir selbst sei treu“ ist ein Klavierabend am Montag überschrieben. Der Komponist und Pianist Itay Drori präsentiert mit seiner Musik zu Comicbildern fünf bedeutende deutsch-jüdische Frauen. Am Dienstag (3. Oktober) wird mit dem Programm „Tanzcafé Theresienstadt. Ein poetisch-musikalisches Gedenken“ mit Texten und Musik an das KZ Theresienstadt erinnert. DieVeranstaltungen beginnen um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.goldberg-kulturschiff.de

Festgewimmel: In Groß Lindow werden am 3. Oktober zum 14. Köhlerfest, das vom Kienstubbenverein veranstaltet wird, wieder mehrere Hundert Besucher erwartet. (Archivfoto)

© Foto: Ralf Loock

Köhlerfest in Groß Lindow

Hunderte Gäste werden am Tag der Deutschen Einheit zum traditionellen Köhlerfest in Groß Lindow – dem größten Volksfest am Feiertag in der Region – erwartet. Das vom Kienstubbenverein veranstaltete Fest wird bereits zum 14. Mal gefeiert und beginnt um 11 Uhr auf dem Köhlerplatz (altes Hafengelände) am Knappenweg. Eröffnet wird das Fest mit dem Einmarsch der Köhlerliesel und ihrer Köhler, mit den Kienräubern, Kienmädels und Kienweibern. Die in Trachten gekleideten Köhler stellen den Festbaum auf. Zum Programm gehören Auftritte der Kinder aus der Kita „Lindenspatzen“ (11.30 Uhr), der Kinder- und Jugendgarde des Karnevalsklubs Groß Lindow (12.30 Uhr) und ab 16 Uhr der Line-Dance-Gruppe aus Groß Lindow.

Großer Greifvogel ganz nah: Zum Köhlerfest in Groß Lindow am 3. Oktober wird wie im vergangenen Jahr auch 2023 Falkner Michael Brannaschk mit seinem Steinadler erwartet. (Archivbild)

© Foto: Jörg Hanisch

Ab 13 Uhr unterhält ein Spielmannszug, ab 15 Uhr sorgen die „Oktoberfest-Spitzbuben“ mit ihrer Musik für gute Laune. Den ganzen Tag über locken zudem Informations- und Verkaufsstände, Mitmach-Angebote für Kinder und ein Wettbewerb im Holzkohlesack-Weitwurf. Ein Falkner ist mit seinem Steinadler vor Ort. Und der Kienstubbenverein verkauft beim Fest die letzte selbstgeköhlerte Holzkohle aus Buchenholz. Ab 17 Uhr klingt das Köhlerfest aus. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Radwanderung ab Müllrose

Radwanderung unter dem Motto „Auf den Spuren der Köhlerei“ startet am Dienstag um 10 Uhr am Bahnhaltepunkt Müllrose. Tourleiter Michael Köckritz führt die Mitfahrer über 30 Kilometer nach Groß Lindow und gibt unterwegs interessante Einblicke in das Köhlerhandwerk in früherer Zeit. Ziel der etwa vierstündigen Fahrt ist das Köhlerfest in Groß Lindow. Radfahren in Schwedt Die Stadt sattelt aufs Fahrrad um – wo Räder Vorfahrt haben Schwedt Einestartet am Dienstag um 10 Uhr am Bahnhaltepunkt Müllrose. Tourleiter Michael Köckritz führt die Mitfahrer über 30 Kilometer nach Groß Lindow und gibt unterwegs interessante Einblicke in das Köhlerhandwerk in früherer Zeit. Ziel der etwa vierstündigen Fahrt ist das Köhlerfest in Groß Lindow.

Zaubershow für Kinder

Im wahrsten Sinne des Wortes zauberhaft wird der Dienstagnachmittag im Friedrich-Wolf-Theater in Eisenhüttenstadt. Dort ist ab 15 Uhr das Kindertheater „Coq au Vin“ mit seinem Programm „Die große Zaubershow des Ala Labama“ zu Gast. Kinder und ihre Begleiter können sich auf eine atemberaubende und turbulente Zaubershow, in der nicht alles immer sofort gelingt, freuen. Das etwa 50-minütige Programm wendet sich an Kinder bis zehn Jahre. Der Eintritt kostet 17 Euro, ermäßigt 14 Euro.

Wundersame Verwandlung in einen Hasen: Das Kindertheater Coq au Vin aus Berlin zeigt am 3. Oktober in Eisenhüttenstadt sein Programm „Die große Zaubershow des Ala Labama“.

© Foto: Michael Handelmann

Wer den Brückentag und den Feiertag lieber zeitweise auf dem Wasser verbringen möchte, der ist auf dem Raddampfer „Alexander“ in Eisenhüttenstadt herzlich willkommen. Am Montag startet das Fahrgastschiff um 14 Uhr zu einer zweieinhalbstündigen EKO-Tour, Karten kosten inklusive Kaffee und Kuchen 30 Euro. Am Dienstag stehen zwei Fahrten auf dem Programm. Um 11 Uhr beginnt eine dreistündige Schleusentour, Karten kosten inklusive Grillbuffet 40 Euro. Und um 14.30 Uhr legt der Raddampfer erneut zu einer zweieinhalb Stunden dauernden EKO-Tour ab – inklusive Kaffee und Kuchen zahlen Fahrgäste 30 Euro. Die Anlegestelle befindet sich Am Trockendock 1a, Kartentelefon: 0157 58299907.

Zu Fuß können Kinder und Erwachsene am Dienstag den Erholungsort Müllrose erkunden und dabei viel Interessantes erfahren. Treffpunkt für die „Müllroser Stadtführung“ ist um 13 Uhr die Schlaubetal-Information im Rathaus. Die Tour dauert etwa 90 Minuten. Die Teilnahme kostet 3 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre nehmen kostenlos teil.

Stadtführung und Tiergehege

Und noch ein Tipp für die Tierfreunde: Das Tiergehege in Eisenhüttenstadt ist auch am Tag der Deutschen Einheit geöffnet, und zwar von 10 Uhr bis um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro.