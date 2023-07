Bereits vor der offiziellen Eröffnung am Freitag (7.7.) um 18 Uhr konnten sich die Besucher auf den Bunten Hering einstimmen, sich Lángos, Köfte (türkische gebratene Hackfleischbällchen), Churros und mehr schmecken lassen und mit kühlen Getränken erfrischen.

Doch zu diesem Zeitpunkt zog es die meisten noch nicht zu den Stadtfestständen, sondern vielmehr unter die Sonnenschirme der umliegenden Cafés und Imbissbuden. Denn dort waren sie sicher vor der prallen Sonne. Die Thermometer zeigten 27 Grad, und diese waren bei blauem Himmel deutlich spürbar – auch während Eröffnung um 18 Uhr.

„Wir feiern drei Tage lang eine riesengroße Party“

Doch die Hitze tat der Feierlaune in Frankfurt (Oder) keinen Abbruch. „Was für ein schöner, sonniger Tag“, begrüßte Oberbürgermeister René Wilke die Menschen, die sich an der Hauptbühne (Brunnenplatz) versammelt hatten und gespannt auf die bereitliegenden Fischbrötchen schauten. „Wir feiern hier drei Tage lang eine riesengroße Party“, sagte Wilke. Anschließend übergab er das Wort an Adriana Dydyna-Marycka, Stellvertreterin seines Amtskollegen aus Słubice. Sie hatte Bürgermeister Mariusz Olejniczak bereits eine Woche zuvor beim Słubicer Stadtfest vertreten.

Oberbürgermeister René Wilke im Gespräch mit Moderatorin Joanna Jambor bei der Eröffnung des Hansestadtfestes.

© Foto: René Matschkowiak

Adriana Dydyna-Marycka erntete großen Beifall, als sie die Versammelten auf Deutsch grüßte: „Ich freue mich, hier bei Ihnen zu sein“, sagte sie, betonte den Doppelstadtcharakter von Słubice und Frankfurt (Oder) und fügte hinzu: „Wir sind heute nicht hier, um ein anderes Fest zu feiern, sondern damit wir fortsetzen können, was wir letzte Woche in Słubice angefangen haben. “ Zusammen zu feiern, so Dydyna-Marycka weiter, stärke den Zusammenhalt ebenso sehr wie Zusammenarbeit, weshalb das gemeinsame Stadtfest besonders wichtig sei.

Beim Auftakt des Bunten Hering gibt es ein kleines Unglück

Dann war es endlich Zeit für den Bierfassanstich. Im vergangenen Jahr hatte Karsten Uhlmann, einer der Geschäftsführer der Frankfurter Brauerei, sechs Schläge gebraucht. Dieses Mal übernahm Anton Mertens von der Osmab Holding, einer der Hauptsponsoren des Stadtfestes, die Aufgabe.

Anton Mertens, Geschäftsführer der Osmab Holding, einer der Hauptsponsoren für das Stadtfest, beim Bierfass-Anstich.

© Foto: René Matschkowiak

„Wir hatten da eine kleine Wette am Laufen, Herr Mertens. Wie viele Schläge werden Sie brauchen?“, fragte Moderatorin Joanna Jambor (Antenne Brandenburg). Sie tippte auf mindestens drei. Die Menge tippte sogar auf fünf. Doch Mertens ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. „Keinen Stress“, sagte er und fügte humorvoll hinzu, er werde so viele Schläge brauchen, wie eben nötig.

Götz Ziaja von der Frankfurter Brauerei zapft zum offiziellen Start des Hansestadtfestes Freibier am Brunnenplatz in Frankfurt (Oder)

© Foto: René Matschkowiak

Tatsächlich gelang ihm gleich beim ersten Schlag der Durchbruch. „Das muss ein Rekord sein“, so die Moderatorin euphorisch. Dann fiel ihr auf, dass sich Mertens bei dem Schlag leicht an der Hand verletzt haben musste. „Darf ich das sagen?“, fragte sie Jambor und fügte dann hinzu: „Er hat sich ins Zeug gelegt – es fließt Blut.“

1000 Fischbrötchen und 50 Liter Freibier bei Stadtfest in Frankfurt (Oder)

Die Eröffnung wurde kurz gehalten, um die Brötchen mit Tempo an die Versammelten zu verteilen und das Bier auszuschenken, bevor es warm wird. 1000 Fischbrötchen der Fischerei Schwartze warteten auf Abnehmer. Dazu kamen 50 Liter Freibier der Frankfurter Brauerei. Laut Götz Ziaja, Co-Geschäftsführer der Frankfurter Brauerei, ist das nur ein Bruchteil dessen, was am gesamten Wochenende fließen soll. „Von hier oben verteilen wir zwar nur 50 Liter, aber über die gesamten drei Tage werden etwa 28.000 bis 30.000 Liter Bier fließen“, berichtete Ziaja.

1000 Fischbrötchen warteten zum Auftakt des Hansestadtfestes in Frankfurt (Oder) auf Abnehmer.

© Foto: René Matschkowiak

Auf die Besucher des Stadtfestes warten am Freitagabend nun die ersten großen Konzert-Highlights. Auf der Hauptbühne treten Sara James (20 Uhr) und die Band Mia (21.30 Uhr) auf, am Sonnabend (22 Uhr) folgt Pop-Ikone Thomas Anders . Aber auch darüber hinaus gibt es viele Angebote, die besuchenswert sind – etwa das Historisches Spektakel mit den Freyfaehnleyn oder eine Kostprobe der Oderhähne. Die Feierlaune dürfte bis Sonntagnachmittag anhalten.