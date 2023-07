Das Wetter meint es diesmal gut mit dem Bunten Hering in Frankfurt (Oder). Etwas zu gut. Bereits am Freitagabend (7.7.) waren die Temperaturen auf bis zu 29 Grad geklettert, als auf der Hauptbühne das Stadtfest eröffnet wurde. Den offiziellen Auftakt hielten die Organisatoren dann auch so kurz wie möglich, um die 1000 unter praller Sonne bereitgestellten, frischen Fischbrötchen schnellstmöglich unter die Leute zu bringen. Das Gleiche galt für die 50 Liter gekühltes Freibier.

Für Sonnabend (8.7.) wurden dann sogar 31 Grad erwartet. Der Himmel: fast wolkenlos. Auf dem aufgeheizten Brunnenplatz war der Andrang tagsüber daher auch eher verhalten – unter den Bäumen, Sonnenschirmen und Markisen der Händler war dafür umso mehr los.

Viele Besucher beim Stadtfest Frankfurt (Oder) hatten einen Sonnenhut dabei

Der Andrang auf die schattigen Plätzchen beim Bunten Hering war groß. Viele Besucher hatten auch vorgesorgt. „Wenn man Kinder hat, dann ist man automatisch gut vorbereitet“, meinte eine Mutter, die mit ihren beiden Jüngsten auf dem Fest unterwegs war – beide trugen schützende Sonnenhüte. Andere Stadtfestbesucher versuchten sich mit kalten Getränken und Softeis abzukühlen, oder hatten einen Fächer mit sich. Aber auch dem spontanen Hutkauf steht beim Bunten Hering nichts im Wege.

Auf dem Bunten Hering in Frankfurt (Oder) werden passend zum wolkenlosen Himmel und knallender Sonne auch Hüte verkauft, die Abhilfe schaffen können.

© Foto: Selim Pekel

Ein Hutverkäufer auf dem Marktplatz bestätigt, dass die Hitze einige Menschen zu seinen Hüten greifen lässt. Er werde nicht überrannt, verkaufe aber gut. Zu einem Hut griff auch Oberbürgermeister René Wilke.

„Ich bin heute nicht der einzige, der sich so einen Hut besorgt hat. Weil es ja doch ein bisschen wärmer geworden ist“, sagte er beim traditionellen Frühschoppen des Hanseclubs Wirtschaft im Garten des Kleist-Museums. Dort nutzte er dann auch gleich die Gelegenheit, um über eine wetterbedingte Programmänderung zu informieren.

Umplanung beim Bunten Hering 2023

„Unser fantastisches Staatsorchester wird am Sonntag spielen – aber nicht in der prallen Sonne auf der Hauptbühne, das ist für die Instrumente nicht gut, und auch nicht für die Gäste“, so der OB. Stattdessen werde das BSOF um 17 Uhr in der Marienkirche, nicht weit entfernt vom Brunnenplatz, auftreten. „Dort sind wir an einem kühleren Ort, um gut und würdig den Abschluss zu begehen.“

Die Stände am Brunnenplatz leiden am meisten an der Sonne. „Sonne knallt von oben auf die Leute runter“, sagt ein Verkäufer, der ungenannt bleiben möchte. Da wäre es kein Wunder, dass er dieses Jahr tagsüber weniger verkaufe als in den vergangenen Jahren. „Es fehlen Wolken“, sagt er, denn bei klarem Himmel sind die Holzbänke und -tische auf dem Brunnenplatz nicht vor der Sonne geschützt. Viele Stadtfestbesucher bemängeln, dass es am Brunnenplatz an Zelten oder Sonnenschirmen fehle, die ein Sitzen im Schatten ermöglichen.

Die Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes und die Sanitätsstützpunkte sind derweil gut vorbereitet auf mögliche medizinische Notfälle aufgrund der Hitze am Stadtfestwochenende. Die vor Ort anzutreffenden Sanitäter empfehlen auf Nachfrage, was immer bei extremer Hitze zu empfehlen ist: Die Mittagssonne meiden, eine Kopfbedeckung tragen und viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Dabei ist darauf zu achten, möglichst Wasser zu trinken und insbesondere auf Bier, Kaffee und Cola zu verzichten. Denn sowohl Alkohol als auch Koffein haben eine entwässernde Wirkung. Ratsam ist es auch, sich mit Sonnenschutzcreme einzureiben, bevor es nach draußen geht, um sich vor den UV-Strahlen zu schützen.