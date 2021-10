Frankfurt (Oder) hat einen beschlossenen Haushalt für das Jahr 2022. 33 Stadtverordnete stimmten in der Sitzung am Donnerstag (28.10.) für, neun gegen die Satzung, hinzu kamen zwei Enthaltungen. Die Gegenstimmen kamen vor allem aus dem Lager der AfD. Der Haushalt muss, bevor er in Kraft treten kan...