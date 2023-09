Die Polizeidirektion Ost mit Hauptsitz an der Nuhnenstraße in Frankfurt-Oder hat am Samstagmittag, dem 16. September, zum großen Tag der offenen Tür eingeladen. Vom Streifendienst, über Blitzer und Hundertschaft, bis hin zum Kampfmittelräumdienst zeigten die Beamten die vielseitige Arbeit der Polizei.

Einer der Hauptattraktionen war der Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel mit Sitz in Blumberg, der gegen 12 Uhr auf dem Gelände gelandet ist.

Einsatzhundertschaft und Diensthunde kommen zum Einsatz

Doch auch andere Dienststellen der Polizei zeigten eindrucksvoll, was in ihnen steckt. So wurden auf der Vorführfläche „Störer“, wie sie bei Demonstrationen auch vorkommen, von einer Einsatzhundertschaft in Schach gehalten.

Flaschen auf die Beamten geworfen. Ein „Störer“ wird von den Beamten festgenommen.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Mit dabei: Die Diensthunde der Brandenburger Polizei. Mit deren Unterstützung gelang es, das fiktive Szenario unter Kontrolle zu halten und einzelne Personen festzunehmen.

Ein Einsatz eskaliert, ein Mann geht mit einem Gegenstand auf die Beamten los. Der Diensthund wird eingesetzt.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Darüber hinaus zeigten die Diensthundeführer auch, wofür die vierbeinigen Kommissare sonst noch eingesetzt werden. Neben einer Schutzhundeausbildung gibt es auch Spürhunde, die unter anderem auch Rauschgifte, Bargeld oder Menschen erschnüffeln.

Illegale Waffen und Kampfmittel sorgen immer wieder für Einsätze

Neben den Vorführungen, bei dem auch ein Wasserwerfer sein volles Einsatzspektrum zeigte, hatten Kampfmittelbeseitiger anschaulich demonstriert, wie gefährlich illegal beschaffte Pyrotechnik sein kann.

Pyrotechnik ist nur dann sicher, wenn sie mit einem Prüfzeichen versehen sind, schilderte der Beamte dazu. Mit einem herkömmlichen Böller, der in einem Kohlkopf gezündet wurde, zeigte er, dass diese nur wenig Schaden anrichten. Ein Polenböller hingegen zerfetzte diesen regelrecht.

Die Entschärfer des Landeskriminalamtes, der Kampfmittelbeseitigungsdienst und Experten informierten darüber hinaus über die verschiedenen Einsatzbereiche und über die geltenden Vorschriften zum Thema Waffengesetz.

Ehrung von Einsatzkräften nach Ahrtaleinsatz

Besonderer Tagespunkt zwischen den verschiedenen Vorführungen und Rundgängen war die Ehrung von rund 30 Einsatzkräften des Technischen Hilfswerk aus Frankfurt Oder.

René Wilke, Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder, richtete seinen ganz persönlichen Dank an die Einsatzkräfte.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Der Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder, René Wilke , richtete seinen ganz persönlichen Dank an die Kameradinnen und Kameraden, bevor es Urkunden, zu den Einsätzen im Ahrtal und den Unterstützungseinsätzen bei Waldbränden, gab.

Rechtsmedizin öffnete Türen für Gäste