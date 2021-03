Nach dem Einzug in den Landtag strebt AfD-Politiker Wilko Möller aus Frankfurt (Oder) nun einen Sitz im Bundestag an. Der 54-Jährige setzte sich am Sonntag bei der Aufstellungsversammlung der Rechtsaußenpartei für den Wahlkreis 63 in Steinhöfel durch. Was wird im Falle eines Wahlsieges aus seinem Landtagsmandat?